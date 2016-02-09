İstanbul’a 7 Yeni Proje

İstanbulda konut talebi her geçen yıl katlanarak artıyor. Bir yanda kentsel dönüşüm bir yanda özel sektörün üstlendiği markalı projeler ve diğer yanda da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) sosyal amaçlı ürettiği konut yatırımları devam ediyor. Önceki gün, TOKİnin İstanbul Halkalıdaki merkezinde sabah kahvaltısında bir araya geldiğimiz TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan da İstanbuldaki mevcut duruma gönderme yaparak şunları söyledi:

60 BİN KONUTUN YÜZDE 15İ İSTANBULA

"En büyük 10 şehri düşünürsek; toplam nüfusun yaklaşık yarısı bu şehirlerde yaşıyor. Bu 10 şehir arasında ise 15 milyonluk nüfusuyla İstanbul, yeni konut talebinin ve kentsel dönüşüm ihtiyacının ana damarını besliyor."

TOKİ Başkanı Turan bir yandan da Anadoludaki projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirtirken Kayabaşı, Gaziosmanpaşa, Tuzla, Esenler olmak üzere bu yıl İstanbulda 7 projeye ağırlık vereceklerini dile getirdi.

TOKİ açısından bu yılın ciddi bir tempoyla geçeceğini söyleyen TOKİ Başkanı, 2016 için koydukları hedefin 60 bin konut üretmek olduğunu hatırlattı. Ardından da söz konusu bu 60 bin konutun yüzde 15inin (Yani yaklaşık olarak 7 bin 500 konut) İstanbula yapılacağını belirtti.

ANADOLU YAKASINA 5 BİN KONUT

"İstanbulda bu yıl sesimiz daha gür çıkacak" diyen Turan, özellikle Anadolu yakasına vurgu yaptı ve sözlerine şöyle devam etti: "Gelinen noktada İstanbulun Anadolu yakasında ciddi bir çalışma ihtiyacı doğdu. Tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. Anadolu yakasında geniş bir arazi üzerine 5 bin konuttan oluşan bir projeye imza atacağız. Söz konusu projenin 400 konuttan oluşan ilk ihalesini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."

TOPLAM SAYI 20 İLA 30 BİNİ BULABİLİR

Anadolu yakasındaki bu projenin Tuzla civarlarında olacağını da aktaran Başkan Ergün Turan, Anadolu yakasındaki projeye dair konut planlamasının yaklaşık 20 bin ila 30 bin arasında olacağı bilgisini verdi ve ekledi: "Kayabaşındaki gibi büyük çaplı bir proje için planlamalarımızı yapmaya başladık."

Başkan Turan ayrıca, İstanbul için bir diğer projenin de Gaziosmanpaşada yükseleceğini kaydetti. Turan, Esenler ve Üsküdarda kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü bu semtlere yenilerinin de ekleneceğini ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR

TOKİ olarak kentsel dönüşüm projelerini sosyal devletin bir yükümlülüğü olarak gördüklerini söyleyen Turan, gerek özel sektörün, gerek kamunun, gerekse de hak sahiplerinin bu dönüşümleri, bir fırsat, bir zenginleşme aracı değil, geleceğimizi garanti altına alan çoluk çocuğumuzu daha sağlıklı şehirlerde yaşatma hedefi olarak görmeleri gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşüm kapsamında 75 bin 761 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Turan, "TOKİ olarak her yıl üretmeyi hedeflediğimiz 60 bin konutun yaklaşık yüzde 40ı da kentsel dönüşüm içinde yer alacak. 83 adet projede (246 yapım ihale etabında) ise 111 bin 141 adet konut ihalesi gerçekleştirdik. Devam eden projelerde planlanan 125 bin 225 konut ile kentsel dönüşüm projelerinde üretilen ve üretilecek konut sayısı toplam 236 bin 366 olacak" açıklamasında bulundu.

RAMİ ESNAFI DÖNÜŞÜMLE KAYABAŞINA TAŞINIYOR

TOKİ sadece konutları değil, sanayi sitelerini de dönüştürmek için çaba sarf ediyor. TOKİ Başkanı Turan, "Şehir merkezlerinde kalan ve kent estetiğini bozan sanayi sitelerine uyguladığımız dönüşüm programıyla, kent merkezlerini sanayi sitelerinden arındırıyoruz. İstanbul Ramideki esnaf için 990 toptancı, 120 adet ticari işyeri yapıyoruz. Kayabaşı Batı Resnelide yer alan bu proje devam ediyor. Hak sahipleri belirlendi. Sadece İstanbulda değil Şanlıurfa, Uşak, Bursa ve Yozgatta da projelendirdiğimiz önemli çalışmalar var" dedi.

65 BİN KONUT ÜRETİLECEK

TOKİnin İstanbul için yaptığı planlar sadece yeni konutları kapsamıyor. İstanbulda toplamda 35 bin konut ve işyerini kapsayan 19 kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini söyleyen Başkan Turan, "Bunlar arasında en önemli toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulama alanımız Kayabaşı Projesi. Proje kapsamında 65 bin adet konut üretilecek. 23 bin konutun üretimi, 15 bin 596 konutun da projelendirilmesini tamamladık" diye konuştu.

129 PROJEDE TOPLAM 125 BİN 225 KONUT YAPILACAK

Kentsel dönüşüm kapsamında 129 adet farklı projenin belediyelerle işbirliği halinde fiili olarak sürdüğünü belirten Turan, "Bu kapsamda üretilmesi planlanan konut 125 bin 225 adettir. Aktif durumdaki 129 projenin 19 adedi İstanbul, 10 adedi Adana, 13 Adedi Ankara, 4 adedi İzmir olmak üzere toplam 60 ilde 112 belediye ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir" dedi.

361 SAĞLIK KURUMU PROJESİ TAMAMLADIK

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan kurumun konut ile öne çıktığını ancak sosyal amaçlı birçok yapı inşa ettirdiğini ifade etti. Turhan bu tarihe kadar 266 hastane 95 sağlık ocağı projesi tamamladıklarını ifade ederken bin 3 okul, 15 üniversite, 991 spor salonu, 42 kütüphane, 170 kamu hizmet binası, 181 ögrenci yurdu, 18 stadyum, 545 cami ve 627 ticaret merkezi olmak üzere 7 bin 998 sosyal yapıyı tamamladıklarını belirtti. Turan ayrıca 81 ilde 701 bin konut projesi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

GAZİANTEPE 50 BİN KONUTLUK YENİ ŞEHİR

TOKİ, Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler Projesinin ilk adımını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Gaziantep Kuzey Şehir Projesiyle attı. 8.5 milyon metrekare alan üzerine projelendirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir, bu büyüklükte bir sosyal konut alanında, uygulaması tek seferde geliştirilen ilk ve en büyük yerleşim olma özelliği taşıyor. İlk etapta yaklaşık 3 bin konutun projelendirildiğini aktaran TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Toplam konut sayısının 50 bin olan Kuzey Şehir projesi, Türkiyenin örnek projelerinden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak:Habertürk)





