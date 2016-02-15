İşte Türkiye’nin Suriye’yi Vuran Gizli Silahının Yapıldığı Yer

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriyedeki rejim ve PYD/YPG güçlerinin Türkiyeye yönelik tacizlerine angajman kuralları çerçevesinde karşılık vermek için kullandığı Fırtına obüsleri, tasarımı ve imalatı tamamen yerli ilk "kundağı motorlu topçu silah sistemi." Tam anlamıyla TSKnın ve Türk mühendislerinin gururu. İmalatının ilk adımları 1995te atıldı.

ASIL ADI "T-155 FIRTINA"

Asıl adı T-155 Fırtına olan obüsler, 40 kilometre atış menziline ve her türlü arazide yüksek hareket kabiliyetine sahip. İşte diğer özellikleri:

-Ana yapısını oluşturan gövde ve kule, balistik korumaya sahip zırh çeliğinden imal ediliyor.

Obüste yaklaşık 20 ton zırh çeliği kullanılıyor. Zırhı 12 metre uzunluğunda, 3.5 metre genişliğinde ve 3.43 metre yüksekliğinde.

5 PERSONEL KULLANIYOR

5 kişilik ekibi, bir komutan, bir sürücü, bir nişancı, bir nişancı yardımcısı ve bir doldurucudan oluşuyor.

-Navigasyon sistemiyle konum tespiti yapıp, atış komutlarını hesaplayabilen otomatik namlu yönlendirme sistemiyle kendisini hedefe yönlendirebiliyor.

-Otomatik mermi doldurma sistemiyle dakikada 6-8 atım yapabiliyor.

-İntikal halindeyken 30 saniyede mevzilenerek hedefini ateş altına alabilecek kadar hareket kabiliyeti olan Fırtına obüs, atış görevinin tamamlanmasına müteakip 30 saniye içinde de mevzisini terk edebiliyor.

-En önemli özelliği; 8-25 km arası mesafelere yapılan atışlarda, farklı namlu açılarından art arda atılan üç merminin hedefe aynı anda ulaşması ile üç adet obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilmesidir.

-NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatını kullanabilen Fırtına, 48 adet mühimmat taşıyor.

FIRTINANIN MEMLEKETİ SAKARYA

Sakaryada bulunan 1inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında yerli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, manevra kabiliyeti ve yüksek teknolojik özellikleriyle göz dolduruyor.

Arifiye ilçesindeki 1inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında seri üretim çalışmalarına 2001 yılında başlanan, ardından 2004-2014 yılları arasında üretilen T-155 kundağı motorlu Fırtına obüslerinin sürüş ve manevra kabiliyetlerini Anadolu Ajansı ekibi görüntüledi.

1000 BEYGİR GÜCÜNDE MOTORU VAR

Bin beygir gücündeki motoru sayesinde zorlu arazi şartlarında da hareket kabiliyetine sahip Fırtına obüsleri, 155 mmlik her türlü NATO mühimmatını kullanabilecek şekilde tasarlanması sayesinde müttefik güçlerle de ortak kullanma imkanı sağlıyor.

TAMAMEN YERLİ İMALAT

Tamamen yerli imkanlarla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan Fırtına obüsleri, 20 ton zırh çeliği, 47 ton muharebe ağırlığı, 400 kilometre hareket sığasına sahip olması ve süratle mevzi değiştirebilme özellikleriyle düşmana korku salıyor.

Dünya orduları içerisinde kendi sınıfında çok az silah sisteminde bulunan özelliklere sahip, 8 metre uzunluğunda namlusuyla 40 kilometre hedefe nokta atışı yapabilen TSKnın vurucu gücü Fırtına obüsleri, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri sayesinde yüksek ateş gücü imkanı veriyor.

Küresel konumlandırma sistemiyle bulunduğu koordinatları sürekli güncelleyebilen, elektronik olarak kontrol edilen, otomatik mermi doldurma sistemiyle donatılan obüslerin, atış komutlarını, otomatik yönlendirme sistemi sayesinde namluya çok kısa sürede uygulama özelliğiyle hızlı atış ve aynı mevziden kısa sürede birden fazla hedefe ateş edebilme özelliği bulunuyor.

SINIRDA ÇOK İŞ YAPIYOR

Test pistlerinde deneme sürüşleri tamamlandıktan sonra birliklerine gönderilen Fırtına obüsleri, özellikle sınır bölgelerinde ülke topraklarının korunmasında önemli görevler üstleniyor.

1inci Ana Bakım Merkezi Komutanı Kıdemli Bakım Albay Sinan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komutanlığın sahip olduğu son teknoloji ürünü, donanımı ve bilgi birikimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir merkez haline geldiğini söyledi.

Kurulduğu günden itibaren tırtıllı araçların tasarım, imalat ve entegrasyonunun yapıldığı komutanlıkta, motor ve düzen yenileştirmesi, yürüyüş takımlarının, tüm klasik optik sistemlerin tasarım, imalat yenileştirilmesi görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirten Eren, "Desteklediği birliklere Odu Yağ Analiz Programı kapsamında yağ analizi, mekanik, elektronik kalibrasyon hizmeti, personel eğitimi, teknik destek ve müşavirlik hizmetleri görevlerini yerine getiren 1. Ana Merkez Komutanlığı tasarım, üretim, kalite güvence faaliyetlerini içine alan AQAP 2110 kalite belgesine sahiptir" diye konuştu.

DAKİKADA 6-8 ATIŞ

Eren, proje kapsamında 1inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında Türk mühendis ve işçilerin emekleriyle 2004-2014 yılları arasında üretilen Fırtına obüslerinin birliklerine teslim edildiğini ifade etti.

Proje Subayı Mühendis Üsteğmen Tuncay Topçu da Fırtına Obüsünün bilgisayar destekli tasarım, analiz ve simülasyon programları kullanılarak tasarlandığını aktardı.

Fırtına Obüsünün dakikada 6 ila 8 atış yapabildiğini dile getiren Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

AĞIRLIĞI 47 TON

"47 ton muharebe ağırlığındaki obüsün bin beygir gücündeki motoruyla her türlü arazi şartlarında süratle hareket edebilmektedir. Hareket halindeyken ani durumlarda 30 saniyede mevzi alarak 15 saniyede 3 ani atım yapıp tekrar 30 saniyede mevziyi terk ederek süratle görevini tamamlamaktadır.

Üzerindeki atış kontrol sistemiyle görev girilen koordinatlara anında atış yapabilme kabiliyetine sahiptir.