Kredi Ödemesinde En Başarılı İl Ardahan

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiyede takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il Ardahan çıktı. Buna göre Ardahan, kredi geri ödemede en başarılı il oldu.

Söz konusu kentin takipteki alacakları ise 12 milyon 181 bin lira olarak gerçekleşti. Bu anlamda Ardahanı Gümüşhane takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,79 olduğu Gümüşhanenin takipteki alacakları 15 milyon 510 bin lira oldu. Gümüşhanenin ardından yüzde 1,82 ile Kırşehir, yüzde 1,85 ile Çankırı, yüzde 1,97 ile de Siirt geldi.

EN BAŞARISIZ ZONGULDAK

Geçen yıl kredisini geri ödemede en başarısız il ise Zonguldak oldu. 303 milyon lira civarında takipteki alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 5,72 olarak gerçekleşti.

Zonguldakı yüzde 5,67 ile Adana takip etti. Adananın ardından yüzde 5,23 ile Diyarbakır, yüzde 5,12 ile Batman, yüzde 5 ile de Tokat geldi.

15 milyar 46 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 2,50lik takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 15. kent oldu.

Takipteki alacağı 7 milyar liraya varan Ankarada ise söz konusu oran yüzde 3,48 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 55. oldu. 3,5 milyar liralık takipteki alacağı olan İzmir ise yüzde 4,46lık oran ile 73. sırada yer aldı.

ÇEKTE YAPTIRIMLARIN ZAYIFLAMASI TAHSİLAT PROBLEMİNE NEDEN OLUYOR

İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, illerin kredi ödeme performansları açısından bölgesel bir yoğunlaşmanın dikkat çekmediğini, aksine dağınık bir yapı olduğunu söyledi. Kredi ödemelerinde sorun yaşayan firmaların ortak özelliğinin orta ve küçük işletmeler olması ile öz kaynağı zayıf, yabancı kaynağı yoğun kullanan şirketler olduğunu belirten Tuna, bu tür firmaların kısa vadeli borçlanmalarla, uzun vadeye yayılan çeklerle satış yaptığını dile getirdi.

Alacaklar ile borçlar arasındaki vade farkının öz kaynağı yetersiz firmaları zorladığını aktaran Tuna, "Burada çözülmesi gereken bir sorun da çek. Çekte yaptırımların zayıflaması büyük tahsilat problemlerine neden oluyor" dedi. Tuna, çekte itibarı sağlamak için çek yasasının en kısa zamanda tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti. Firmaların borçlanırken 2 kere düşünmesi gerektiğini vurgulayan Tuna, firmaların kredilerinin bankalar tarafından geri çağrılmaması için kullandıkları rotatif kredilerinin maliyetlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

KREDİSİNİ ÖDEYEMEYEN İLLER

"Kredi ödeme performanslarında sorun yaşayan kentlere baktığımızda ticaret ağırlıklı iller olduğunu görebiliriz. Burada dikkat çekici il Adana ve Diyarbakır. Adana son yıllarda özel sektör yatırımlarının azaldığı bölge. Eskiden Adana sonrasını güvenli görmeyen özel sektör yatırımlarını bu ile yoğunlaştırmıştı.

Adananın yatırımlarda aldığı pay azaldı. Oysa son yıllarda bu yatırımlar başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu ve doğuya kaymaya başladı. Diğer dikkat çekici il Diyarbakır. Hükumetin bu bölgede yatırımların artması için özel gayreti oldu. Ancak son aylarda bu çaba ve çalışmalara engel olunmaya çalışılıyor. Diyarbakırda sadece kredi ödemelerinde yaşanan sorunun ana kaynağı terör. Hükumetin uygulamaya koyacağı yeni plan ile 2016 yılında kredi ödeme performanslarında toparlanma beklenebilir."