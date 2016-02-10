Mahkemeden Aracının Camına Film Kaplatanları Rahat Ettirecek Karar

Diyarbakırda yaşayan ilaç mümessili Erdal Yunay, 8 Eylül günü aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurdu. Araç camlarında renkli film olduğu söylenen Yunaya, egzama hastalığı olduğunu ve güneş ışınlarından korunmak için renkli film taktırdığını söylemesine rağmen 198 lira para cezası kesildi.

CEZAYI MAHKEMEYE TAŞIDI

Bunun üzerine Erdal Yunay, avukatı İbrahim Halil Gökalp aracılığıyla Diyarbakır 4üncü Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak cezanın iptalini istedi. Başvuruyu usulden kabul eden Hakim Veli Ünal, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden savunma istedi.

"ARACIN DIŞ GÖRÜNÜMÜNE BAKARAK CEZA KESİLMEZ"

Kararını açıklayan Hakim Veli Ünal, film kaplamanın sürücünün görüşünü etkileyip etkilemediğine bakılmadan ceza kesildiğini belirterek, 198 liralık cezanın kaldırılmasına hükmetti. Kişilerin bir yasak olmadıkça aracının içi ve dışına aksesuar koyabileceği belirtilen kararda, bir fiilin yasaklanması ve karşılığında ceza öngörülmesinin suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği ancak yasa ile mümkün olabileceği kaydedildi. Kanunun koruduğu yararın trafik güvenliği olduğu belirtilen kararda, aracın dış görünümüne bakılarak ceza kesilmesinin kanunun amacı ile çelişeceği vurgulandı.

ÖNEMLİ OLAN SÜRÜCÜNÜN DIŞARIYI GÖREBİLMESİ

Cezanın hukuka uygun olması için renkli camların sürücünün görüşünü engellemesi gerektiğini belirten Hakim Veli Ünal, "Dikkate alınması gereken husus dışarıdan bakıldığında aracın içinin görünüp görünmemesi değil, sürücünün dışarıyı görebilmesidir. Para cezası uygulayan memurun araç içine girerek filmli camların sürücü görüşünü engellediğini kontrol etmesi gerekir. Bu kontrolün yeterli görülmediği durumda bilirkişi raporu alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"FİLM KAPLATTI DİYE CEZA VERİLMEZ"

Yasak olmadıkça bireyin hak ve hürriyetlerini kullanmasına sınır getirilemeyeceği belirtilen kararda, bu sınırın Anayasanın 13üncü maddesine uygun olması gerektiği kaydedildi. Cam filminin sürücünün görüşünü kapatmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak olmayacağı belirtilen kararda, güvenlik nedeniyle aracın dışarıdan içinin görülmesi amaçlanıyorsa, buna uygun yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Hakim Veli Ünal kararda, "Aracın camına film kaplaması yaptırmasından dolayı araç sahibine ceza verilmesi, kanunda suç olarak tanımlanmayan bir eylemden dolayı cezalandırma anlamına gelecektir ki; bu durum suçta ve cezada kanunilik ilkesine açıkça aykırılık oluşturur" ifadelerini kullandı.

YASAK HUKUKA UYGUN KABUL EDİLEMEZ

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin renkli film tabakalarını yasaklayan son bendine vurgu yapan Hakim Veli Ünal, "Düzenlemenin, kanun maddesinin trafik güvenliği için getirmiş olduğu görüşü engelleme kriteri dışına çıkarak, Görüntüyü değiştirecek şekilde ibaresi ile aracın içinden dışarının görüşünü mü veya kanunun amacına aykırı olarak aracın dış görünüşünü mü yasakladığı belli olmayacak şekilde yasak getirmesi, hukuk devleti ve kanunilik ilkesine aykırılık teşkil eder ve hukuka uygun kabul edilemez" dedi.

"SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞÜNÜ KISITLAYAN BİR DELİL YOK"

Ceza tutanağında kabahati oluşturan fiilin açıklanması gerektiği belirtilen kararda, film tabakasının sürücü görüşünü kısıtladığına dair bir tespitte bulunulmadığı belirtildi. Tutanak dışında idarenin işlemini doğrulayacak veya işlemin doğruluğunu denetlemeyi sağlayacak hiçbir delil bulunmadığı vurgulanan kararda, bu nedenle itirazın kabul edildiği belirtildi.

AVUKATLIK ÜCRETİNİ EMNİYET ÖDEYECEK

Trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu belirten Hakim Veli Ünal, Avukat İbrahim Halil Gökalpın itirazının kabul edilmesine ve cezanın kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Kararda itiraz eden Erdal Yunayın ödediği 300 lira avukatlık ücretinin de Emniyet Müdürlüğünden alınmasına hükmedildi. Tutanakta kararın Kabahatler Kanununa göre kesin olduğu belirtildi.

"TÜM CEZALAR İÇİN ÖRNEK KARAR"

Kararın cam filmleri nedeniyle kesilen idari para cezaları yönünden örnek teşkil ettiğini belirten avukat İbrahim Halil Gökalp, yönetmeliği uygulayan polis memurlarının olayı yanlış yorumlayıp, yanlış işlemlere neden olduklarını söyledi.