Miras Kavgası Batırdı, Uzel Holding’de Borç Savaşı Sona Ermedi

Traktör ve diğer zirai makine üretiminde bir dönem dünyanın en büyük 10 firması arasında olan ancak miras kavgası nedeniyle iflas eden Uzel Holdingde borç savaşı da sona ermedi. Uzel Holding, baba Ahmet Uzel tarafından 1937 yılında kuruldu. Ahmet Uzelin 1998de hayatını kaybetmesinin ardından mirasın tümü, eşit oranda anne Türkan Uzel ile çocukları İbrahim Önder Uzel, Ahmet Serdar Uzel ve Şafak Kibara kaldı. Ancak 2006da anne ve çocukları arasında başlayan miras kavgası nedeniyle Uzel Holding iflas etti. Önce Ramide bulunan ve fabrikayı da kapsayan arazinin bir kısmı satıldı, ancak borçlar bitmedi. Alacaklılar icraya başvurdu ve taşınmazlarla ilgili satış kararı alındı.

ALACAKLI FİRMA VAZGEÇTİ

Uzel Ailesine ait Eyüp Ramide bulunan traktör fabrikası ve üzerindeki arazi de borçlar nedeniyle İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Fabrika ve içindeki ekipmanların yanı sıra fabrikaya ait 4 ayrı taşınmaz ve 3 bina, 382 milyon 772 bin TL bedelle satılacaktı. Diğer alacaklılar dışında yaklaşık 100 milyon TLden fazla alacaklı olan Vera Varlık Yönetim A.Ş., 13. Aralık 2015 tarihinde yapılacak ihaleden vazgeçti ve açık arttırma iptal edildi. Traktör devinin mallarının ne zaman satışa çıkarılacağı ise belli değil.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR

1- Fabrika binası (13 bin 928 metrekare) 41 milyon 784 bin TL

2- Bahçeli fabrika binası ve müştemilatı (20 bin 274 metrekare) 60 milyon 822 bin TL

3- Depo ve 3 adet bina (54 bin 298 metrekare) 226 milyon 199 bin TL

4- Tarla vasıflı arazi (5 bin 47 metrekare) 20 milyon 234 bin TL

5- Makine, ekipman ve teçhizat 33 milyon 732 bin TL (Kaynak:Habertürk)