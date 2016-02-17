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Nokia’nın Müzik Servisi Mix Radio Kapatılıyor

NOKİA’NIN MÜZİK SERVİSİ MİX RADİO KAPATILIYOR - Bir zamanların Nokia efsanesi Mix Radio’ya veda ediyoruz. Servisi artık kullanamayacağız. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 08:22
Nokia’nın Müzik Servisi Mix Radio Kapatılıyor

Nokianın Windows Phone kullanıcılarına yönelik ücretsiz bir müzik oynatma hizmetini kullanıma sunmasının üzerinden aslında çok da zaman geçmedi. Kullanıcıların kendi mixlerinden çevrimdışı olarak müzik dinleyebilmelerini de sağlayan bu hizmet ilk önce Nokia Music, daha sonra da MixRadio olarak adlandırılmıştı.

REKABETTE ZORLANDI

LINE tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Mix Radio müzik servisi tamamen kapanıyor. Bu kararın nedeni olarak ise yapılan açıklamada dijital müzik servisleri arasındaki rekabetin zorluğu ve LINE Corporationın öncelikleri olarak belirtildi.

TEK SERVİS İLE DEVAM EDECEK

LINEın bu denli eski ve bilinen bir müzik servisini kapatma kararı büyük ihtimalle 2014 yılında sunulan şirketin kendi müzik servisi LINE Music, Birbirinden farklı iki müzik servisini hayatta tutmayan LINE, Mix Radionun yeteneklerini LINE Musice aktarıp yoluna tek servisle devam edecek.

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