Nova Dava Açtı Trendyol ’Milla’yı Kaybetti

Mertelreli tekstil firması Nova Groupun, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. (TRENDYOL) aleyhine açtığı marka hakkına tecavüz davası

sonuçlandı. 4 yıllık dava sürecinin sonucunda mahkeme, davacıyı haklı buldu ve Trenyolun, Milla ibaresini kullanmasını yasakladı. Bu ifadeyi taşıyan ürün ve ticari evraklar için de toplatma kararı verildi.

İki şirket arasında Milla markasının kullanılmasına yönelik hukuk mücadelesi 2012 yılında başladı. Nova Group yetkilileri, Ağustos 2007de, Türk Patent Enstitüsüne başvurarak Mila by Nova markasını tescil ettirdiklerini, bu markayı andıran Millanın Trendyol tarafından kullanıldığını görünce konuyu mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

Novanın kurucusu Haldun Boz, Ağustos 2011de noter kanalı ile Trendyola ihtarname çektiklerini ancak, sonuç alamayınca Ocak 2012de dava açtıklarını, 26 Ocak 2016 itibariyle de tüm yargı sürecinin tamamlandığını söyledi.

MARKAMIZI KULLANIYOR

İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen davada, davacı şirketin iddiası kayıtlara, "Mila by Nova tescilli markamız. Trendyolun sitesinde Milla ve Milla by Trendyol etiketli ürünler satılıyor. Bu durum, marka hakkına tecavüzün yanı sıra haksız rekabete yol açıyor" şeklinde yer aldı.

Şirket adına başvuruyu yapan Avukat Ahmet Sert dilekçesinde özetle "Davalı tarafın kullandığı Milla ibaresi müvekkilin markası ile ayır edilmeyecek benzerlikte. Logonun yazılış şekli ve rengi de benzer" dedi. Dava başvurusunda, Milla ve Milla by trendyol ibarelerinin, ürünlerin yanı sıra, tanıtım ve reklâmlarda da kullanılmaması istendi. Başvuruda ayrıca milla.com.tr isimli sitenin de yayının durdurulması talep edildi.

MİLLAYI TEK KULLANMIYORUZ

Trendyol adına yapılan savunmada ise Nova Group adına tescilli marka ile karıştırılacak şekilde pazarlama ve satış yapılmadığı kaydedildi. Savunma dilekçesinde, marka hakkına tecavüzün söz konusu olmadığı vurgulanarak " Milla ibaresi, müvekkilin asıl ticari faaliyetini sürdürdüğü Trenyol ile birlikte kullanılıyor. Milla için TPEye tescil başvurusu yapıldı ancak ret kararı verildi. Bu nedenle Milla ibaresi tek başına kullanılmıyor. Dolayısı ile davacının markası ile karıştırılma durumu olmaz" denildi.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ VAR

Mahkeme, tarafların savunma ve delilerini aldıktan sonra dosyayı bilirkişi heyetlerine teslim etti. Nisan 2014de mahkemeye sunulan raporda özetle şu tespitlerde bulunuldu: "Davacının markasındaki Mila kelimesi ile davalının Milla kelimesi arasında sadece l harfi farkı var. Bu farklılık, ayırt ediciliği sağlamaz. Tüketici kitlesi nezdinde, markalar arasında bağlantı olduğu ihtimali düşünülür. Trendyolun kullanımı davacının markadan kaynaklanan haklarına tecavüz niteliği taşıyor." Raporun sunulmasından iki ay sonra da karar çıktı.

Mahkeme, davacıyı haklı buldu ve Trenyolun, Milla ibaresini kullanmasını yasakladı. Bu ifadeyi taşıyan ürün ve ticari evraklar için de toplatma kararı verildi. Milla.com.tr için erişim engeli kararı da verilerek, Milla By Trendyol ibaresi taşıyan yüzlerce sayfa için Bu sayfalardaki Milla ibaresi çıkarılsın" dedi.

YARGITAY KARARI ONAYLADI

Trendyol, aleyhine olan mahkeme kararı temyiz etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Trendyol karar düzeltme başvurusu yaptı. Daire bu başvuruyu da geri çevirdi. Böylece 4 yıl kadar süren yargı süreci tamamlandı. 26 Ocak 2016da kesinleşti. Nova Group avukatıyla, İstanbul 26. İcra Müdürlüğüne başvurdu. İcra müdürlüğü, takip talebini 11 Şubat günü Trendyola ulaştırdı. İcra Müdürlüğünün belirleyeceği bir gün, şirketin merkez adresi ve deposuna gidilerek Milla ibaresi bulunan tüm ürünler ve materyaller toplatılacak. Nova Group, Trendyola karşı maddi manevi tazminat talebi ile dava açmaya da hazırlanıyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Trendyoldan yapılanaçıklamada ise mahkeme kararı ile ilgili şunlar söylendi: "DSM Grupolarak firmamıza ait Millaby Trendyol markalarıTürk Patent Enstitüsünezdinde tescillidir. Tescilnumaralarımıza örnekolarak TPE sitesinden2011/83839" nolu tescileve kapsadığı ürün vehizmetlere bakabilirsiniz.Markalar ile ilgili hukukisüreç devam etmektedir." (Kaynak:Hürriyet)

HADİSADA DAVA AÇMIŞTI

Hadise, Trendyolun sahibi DSM Grupa reklam ve fotoğraf çekimlerinden alacağı 250 bin euronun tahsili için dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvuran şarkıcı, dava dilekçesinde şirketle 500 bin euroya anlaştıklarını belirterek, ücretinin yarısının ödenmediğini iddia etti.

"SÖZLEŞMEYİ HAKSIZ YERE FESHETMİŞTİR!"

Hadise, şirketin aralarındaki sözleşmeyi haksız yere feshettiğini öne sürdü:

"Şirket, başka bir markaya ait ürünlerin reklam ve tanıtımını yaptığım, kardeşim Derya Açıkgözle işbirliği içinde olduğum ve Trendyolun tanıtımını gereken şekilde yapmadığım gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiştir.

Ben sözleşmede sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağımı belirttim. Nestle reklamında oynadım. Nestle, moda ve e-ticaret sektöründe değildir.

Kardeşimle aramızda sabit bir ticari ilişki yoktur. Trendyolun da yeteri kadar temsil edilmediği doğru değildir. Modayla ilgili olmayanlar bile Hadise denince akla Trendyol markasının geldiğini bilir."