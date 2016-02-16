Ödeme Yapmayan Araç Ülkeyi Terk Edemeyecek

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sisteminden (OGS) kaçak geçen yabancı araçlar sorunu için Sayıştayın da uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Sayıştay, Karayolları Genel Müdürlüğüne yönelik denetimlerinde kurumu bu konuda uyarırken, raporunda da yıllık 1 milyonu aşkın yabancı plakalı aracın kaçak geçiş yaptığı bilgisini verdi. Sayıştayın uyarısı üzerine Ulaştırma Bakanlığı, ödeme yapmayan yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmemesini öngören yönetmelik taslağı hazırladı. Gümrük Bakanlığının, sınırdan geçişleri yavaşlatacağı gerekçesi ile itiraz ettiği taslağın ardından, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırımın bizzat devreye girerek, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkciyi aradığı belirtiliyor. Taslağa göre ödemesiz geçişler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda iletilecek. Uygun altyapı oluşturulacak.



1 MİLYON YABANCI ARAÇ KAÇAK GEÇİŞ YAPTI

Kaçak geçişlerin gümrük kapılarına bildirilmesiyle, tahsilat yapılacak. Tahsilat olmadan araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Sayıştayın raporuna göre, 2014te HGS ve OGSden 17 milyon 363 bin 146 kaçak geçiş yapıldı ve 169 milyon 982 bin TLlik kayıp yaşandı. 1 milyon yabancı plakalı aracın kaçak geçişi nedeniyle oluşan kayıp ise 11 milyon 756 bin 769 TL oldu. 169 milyon TLlik kaçak geçiş bedelinin 12 milyon 385 bin lirası tahsil edilebildi.

YABANCIYA GIRIŞTE ABONE OLMA ŞARTI

Taslağa göre, Türkiyeye giren yabancı plakalı araçlar, köprü ve otoyollardan geçişlerine uygun etiketi almakla zorunlu olacak. Aracın sürücüsü Türk olsa dahi, uygulama değişmeyecek. Etiketsiz olarak seyreden yabancı plakalı araçlar da cezalı ödeme yapacak. Geçiş ücreti cezası, aracın üzerine tahsis edilecek. (Kaynak:Habertürk)