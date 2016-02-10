Öğretmenin Maaşı 35, Polisin 301 Lira Artacak

Memurlara derece müjdesi geldi. Memur maaşlarındaki ilk derece artışı toplu sözleşmeden kaynaklanacak. Bu derece artışı nedeniyle öğretmenin maaşı aylık 35 lira artarken, memur unvanlı personelin maaşı 6 lira artacak. Ayrıca bugün Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı yasa nedeniyle de polislerin ek göstergeleri artırıldı. Bu düzenleme ile polislerin maaşları da 151 lira ile 452 lira arasında zamlanacak.

15 ŞUBATTA

Memurlara toplu sözleşmeden kaynaklanan bir derece artışı 15 Şubat günü maaşlarına yansıyacak. 1 derece artışı kamu görevlilerinin mali haklarını hizmet sınıfı, kadro unvan ve derecelerine göre farklı tutarlarda artıracaktır. Örneğin;

- 9uncu dereceden 8inci dereceye yükselen "memur" unvanlı personelin maaşı 6 lira artarken, 8inci dereceden 7inci dereceye yükselen "memur" unvanlı personelin maaşı 55 lira civarında artacak.

- 9uncu dereceden 8inci dereceye yükselen öğretmenin maaşı 35 lira artarken, 8inci dereceden 7inci dereceye yükselen öğretmenin maaşı 10 lira civarında artacak.

- 8inci dereceden 7inci dereceye yükselen mühendisin maaşı 13 lira artarken, 5inci dereceden 4uncu dereceye yükselen mühendisin maaşı 178 lira civarında artacak.

- 8inci dereceden 7inci dereceye yükselen hakimin maaşı 200 lira civarında artacak.

POLİSLERİN MAAŞI ARTIŞI DEVREDE

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle de, Emniyet hizmet sınıfında yer alan personelin Emniyet Hizmetleri Tazminatları yüzde 25 oranında artırıldı. Emniyet hizmet sınıfında yer alan personelden yüksek öğrenimli olanların ek göstergeleri artırıldı. Birinci derece için halen 2.200 olan ek gösterge rakamları 3.000e çıkarıldı. Söz konusu düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro unvan ve derecelerine bağlı olarak 452 lira ile 151 lira arasında değişen tutarlarda arttı. Örneğin 1. derecede bulunan 1. sınıf emniyet müdürünün maaşında 452 lira, 3. derecede bulunan başkomiserin maaşında 324 lira, 1. derecede bulunan polis memurunun maaşında 301 lira ve yeni göreve başlayan polis memurunun maaşında 192 lira, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarında ise 151 lira civarında net artış meydana gelecek.

MUHTARLARA MÜJDE

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle halen 1.005 TL olan muhtar ödenekleri 1.300 liraya çıkarıldı. Böylece muhtar ödeneklerinde 295 TLlik artış oldu. (Kaynak:Hürriyet)