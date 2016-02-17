Perakende Devi Esse Satıldı

Türkiyenin büyük mutfak perakendesi zincirlerinden biri olan Esse Ev Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sürpriz iki isim tarafından satın alındı.



Aylardır "satıldı", "satılacak" şeklinde sektörde ve piyasalarda konuşulan en çarpıcı isim aslında Zorlu Grubuydu. Hatta Zorlu Grubunun denetim ve danışmanlık sektörünün 4 büyüklerinden biri olarak kabul edilen bir danışmanlık şirketine bu konuda yetki vermiş ve bu danışmanlık şirketi de Due Dilligence yani Durum Tespit Süreci başlatmıştı.



Zorlunun Due Dilligenceı devam ederken, sürpriz bir şekilde Essenin satış işlemi gerçekleşti ve Esse, Haşim Erhan Abaz, Cüneyt Yağcı ve Atilla Okumuşun oldu.

DEV BİR ZİNCİR YAPTI



Tefalden ayrıldıktan sonra 2002de kurduğu Esseyi 170 mağaza ve 240 milyon TL ciroya sahip dev bir zincir haline dönüştüren Semih Şeftalinin şirketi Zorlu Grubuna satacağı, hatta şirketin yönetiminde kendi durmaya devam ederken şirketin çoğunluk hissesinin ise Zorlu Grubuna geçeceği iddia ediliyordu.



Fakkat Esse ile Semih Şeftalinin Türkiyede kuruluşunda yer aldığı Tefali 1 milyon tencere ve tava satışıyla geride bırakan Semih Şeftali, sürpriz bir kararla şirketini Cüneyt Yağcı, Atilla Okumuş ve Haşim Erhan Abazın sahibi olduğu Ataköy Dayanıklı Tüketim Mamulleri San. ve Tic. Ltd. şirketine satma kararı aldı.





İŞTE ESSENİN YENİ SAHİPLERİ



10 milyon TL ödenmiş sermayesi olan Essenin İTO kayıtlarına bakılırsa yeni yönetimi de 15 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi. Yine İTO kayıtlarına göre Essenin yeni yönetimi Haşim Erhan Abaz, A. Cüneyt Yağcı ve Atilla Okumuştan oluşuyor.

500 BİN TL ÖDEME



Aynı şekilde Esse Grubunun diğer şirketi olan 500 bin TL ödenmiş sermayeli ESSENSOda da aynı isimler yer alıyor.



Haşim Erhan Abazın, ESSEyi satın alanlar arasında yer alan Ataköy Dayanıklı Tüketim dışında Beyoğlunda bulunan Yemek Kulübü Markizin sahibi olan Kahveci Gıdada da ortaklığı bulunuyor.



A. Cüneyt Yağcı ise ESSE ve ESSENSOnun dışında Terranova Kozmetik ve Zakkum Danışmanlık isimli iki şirkette daha yönetim kurulu üyeliği bulunuyor.



ESSEnin diğer yeni ortağı Atilli Okumuş ise aynı zamanda Nish Mobilya, İşdekor Yapı Tasarımları, İş Mimarlık ve İnşaat ile Birinci Tekstil isimli şirketlerin ortağı olarak görünüyor. (Kaynak: Habertürk)



