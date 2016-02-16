Petrolde Kritik Gelişme, Petrol Bakanları Arzı Dondurma Kararı Aldı

Petrol üreticisi ülkeler, petrol üretimini ocak ayında dondurma kararı aldı.

ÖNEMLİ KARAR

Petrolde kritik gelişme yaşandı. Katar Enerji Bakanı, dört ülkenin petrol piyasası hakkındaki toplantısında üretimi Ocak ayındaki seviyelerde dondurma karar verdi. Petrol bakanları arzı, 11 Ocak seviyesinde dondurma üzerinde anlaştı. Petrol arzı dondurma anlaşmasını Katar denetleyecek.

"TOPLANTI AMACINA ULAŞTI"

Katar Enerji Bakanı El-Sada, "Düşük petrol fiyatları dünya için olumlu olmadı. OPEC ve Rusya başarılı bir toplantıyı tamamladı." dedi. Bakan, "Bu anlaşma diğer üreticilerin de uzlaşıyı kabul etmesi halinde geçerli olacak; bu adımın piyasaya istikrar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.