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Rus Şirketi, Türk İşçi Kotasının Artırılması İçin Başvuruda Bulundu

RUS ŞİRKETİ, TÜRK İŞÇİ KOTASININ ARTIRILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU - Rusya’da yapılması planlanan 2018 FİFA Dünya Kupası’nın organizatörleri, ilgili inşaatlarda çalışacak daha fazla Türk işçiye ihtiyaç duyuyor. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 11:43
Rus Şirketi, Türk İşçi Kotasının Artırılması İçin Başvuruda Bulundu

2018 FİFA Dünya Kupası için inşa edilen stat ve tesislerin baş müteahhidi olan Rus şirketi "Crocus İnternational", Rostov ve Kaliningrad valilerine Türk işçi kotasının artırılması için başvuruda bulundu. Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, inşaatların tamamlanması için bin Türk işçiye daha ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

KOTANIN ARTIRILMA İSTEĞİNİN GEREKÇESİNİ İSTEDİ

Yabancı işçi istihdamı konusunda yetkili merci olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yerel yöneticilerden Türk işçi kotasının artırılma talebinin gerekçesini istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerekçe haklı bulunduğu takdirde Türk işçi kotasını artırılması yönündeki talebin karşılanacağı kaydedildi.

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