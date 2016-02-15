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Rusya Maliye Bakanlığı: Rus Ekonomisindeki Durgunluk 15 Yıl Daha Sürebilir

RUSYA MALİYE BAKANLIĞI: RUS EKONOMİSİNDEKİ DURGUNLUK 15 YIL DAHA SÜREBİLİR - Rusya Maliye Bakanlığı’nca yapılan yapılan tahminlere göre, gereken reformlar yapılmaz ve petrol fiyatları yükselmezse ülke ekonomisindeki durgunluğun en az 15 yıl daha süreceği bildirildi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 08:33
Rusya Maliye Bakanlığı: Rus Ekonomisindeki Durgunluk 15 Yıl Daha Sürebilir

Rus Vedemosti gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 2030 yılına kadarki dönemi kapsayan süreçte, gerekli ekonomik reformların yapılmaması ve petrol fiyatlarının artmaması halinde, ekonomideki durgunluğun düzelemeyeceği belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığınca yapılan yapılan tahminlere göre, gereken reformlar yapılmaz ve petrol fiyatları yükselmezse ülke ekonomisindeki durgunluğun en az 15 yıl daha süreceği bildirildi.

"SADECE YÜZDE 1 İLA 1,1 ARASINDA BÜYÜYECEK"

Muhafazakar tahminlere göre, petrolde varil başına 40 doların baz alındığı 2030a kadarki dönemde, Rus ekonomisi yıllık ortalama sadece yüzde 1 ila 1,3 arasında büyüyecek.

Ekonominin bu yıl yüzde 0,8 küçülmesinin, 2017de ise tekrar büyüme trendinin yakalamasının beklendiği hesaplamalara göre, 2020de ise 2014 yılındaki gayri safi yurt içi hasıla seviyesine gelinebilecek.

"2014 SEVİYELERİNE ANCAK 2025TE GELİNEBİLİR"

Geçtiğimiz yıldan bu yana yaklaşık yüzde 13 oranında gerileyen reel ücretlerde tekrar 2014 seviyelerine ise ancak 2025te gelinebileceği öngörüsünde bulunuldu.

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