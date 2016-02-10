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Savunma Müsteşarlığı’ndan Akıllı Cep Telefonları Sahiplerine Uyarı

SAVUNMA MÜSTEŞARLIĞI’NDAN AKILLI CEP TELEFONLARI SAHİPLERİNE UYARI - Savunma Sanayii Müsteşarlığı İştirakinin “2016 Türkiye Siber Tehdit Durumu“ başlıklı raporuna göre akıllı cep telefonlarda yapılan değişiklikler ülke güvenliğini tehdit ediyor. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 00:03
Savunma Müsteşarlığı’ndan Akıllı Cep Telefonları Sahiplerine Uyarı

Türkiyede, siber güvenlik konusunda çalışmalar yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı İştiraki Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞnin "2016 Türkiye Siber Tehdit Durumu" başlıklı raporunda akıllı cep telefonu kullananlara uyarılar var.

Raporda, akıllı telefonların bilişim saldırganlarının yeni gözdesi haline geldiği belirtildi. Akıllı telefonlar, elektronik marketlerden satın alınan uygulamalar nedeniyle dışarıdan hacker müdahalesine açık hale geliyor.

ANDROID UYARISI

Android platformu birçok telefon üreticisi tarafından kullanıldığından ve uygulamalar açık marketten satıldığından, kullanıcıların telefonlarına bir uygulama üzerinden yüklenen virüs programına karşı önlem alınması, saldırganların buldukları güvenlik açıklarının kapatılması zaman alıyor.

Bu durumda saldırgan kullanıcının telefonuna erişim sağlamasıyla birlikte, her hareketini izleyebiliyor; fotoğraf ve videolarına ulaşabiliyor, sosyal medya hesaplarını ve banka şifrelerini kullanabiliyor.

Raporda, "Android platformuna eklenen her yeni özellik, saldırganlar için açıklık potansiyeli taşıyan bir fırsat olarak görülmektedir. 2016da Android platformuna karşı gerçekleştirilen siber saldırıların devam edeceği öngörülmektedir" denildi.

IPHONEA JAILBREAK YAPMAYIN

Raporda, iPhone telefonların Android telefonlara kıyasla daha güvenli olduğu belirtildi. Bunun temel gerekçesi ise iPhoneların kendine özgü iOS işletim sistemini kullanması ve üreticinin güvenlik açığı oluştuğu anda hızla müdahale edilebilmesi.

Çok sayıda iPhone kullanıcısı ise App Store dışındaki marketlerden ücretsiz uygulama yükleyebilmek için Türkçede "telefonu kırma" adı verilen "jailbreak" programları yüklüyor.

Jailbreak yapıldığında ise hem telefonlarının güvenlik sistemleri devre dışı bırakılıyor, hem de App Storeun güvenlik taramasından geçmeyen uygulamalar telefona yüklenebiliyor. Jailbreak yapan kullanıcıların telefonlarına erişim kolaylaşıyor.

BULUTA DİKKAT

Raporda, akıllı telefonlarda veri yedeklemek için kullanılan "bulut" teknolojisinin taşıdığı risklere de işaret edildi. Raporda "Bulut hizmetlerinin 2016da en gözde saldırı noktalarından biri olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Raporda, "Bu fikir hayata geçirildiği takdirde, bu sistemin herhangi bir siber savaş durumunda ülkenin ilk saldırı noktası olarak hedef alınması ihtimalinin yüksek" uyarısına da yer verildi. (Kaynak:Habertürk)

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