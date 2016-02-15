Sigorta Şirketleri Kira, fatura gibi ödemeleri de kapsama aldı

İşsizlik sigortasına talep arttı, yaklaşık 2 milyon kişi borçlarını sigortalattı. Son verilere göre, bireysel kredi ve kredi kart borcunu bankalara ödeyemeyenlerin sayısı 1.2 milyona çıkarken, 2 milyon kişi de işsiz kalıp, borçlarını ödeyememe korkusuyla işsizlik sigortası yaptırdı. Özellikle son yıllarda, bankaların hem bireysel kredi kullandırmada hem de kredi kartlarında kıyasıya rekabete girmesi sonucu kredi ve kart kullananların sayısındaki artış sigortacıları da hareketlendirdi.

KİRA ÖDEYENİ DE VAR

İşsizlik sigortası adı altında kredi koruma ve kart sigortası uygulaması başlatarak tüketicilerin adeta banka borçlarını üstlenen sigortacılar; bu ürünlerin talep görmesi üzerine işsiz kalınması halinde sigortalıların kira, fatura gibi ödemelerini karşılayan ürünler de geliştirdi. Kredi koruma sigortasında, bireysel kredi alıp da işsiz kalındığında, bankaya kredi taksitlerini sigorta şirketi ödüyor. Kredi kartı sigortasında da işsiz kalındığında, kart bakiyesinin tümü sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

İŞSİZ KALIRIM KORKUSU

Sigortacıların pazara sunduğu bu ürünlere ise son yıllarda ciddi talep olduğu gözleniyor. 2014 yılında 1.4 milyon kişi işsizlik sigortası yaptırırken, geçen yıl bu sayı yaklaşık 2 milyona çıktı. Yani, 2 milyon kişi bankalara olan borçlarını sigortalattı. Son iki yıl içinde de sigorta şirketleri, işsiz kalıp, borçlarını ödeyemeyen sigortalılar için de 50 milyon lira tazminat ödedi.

İşsizlik sigortaları ağırlıklı olarak bankaların verdikleri kredilere paralel tüketicilere sunuluyor. Özellikle son dönemde oto, konut kredileri kullananlar, borcunu ödeyememe riskine karşı hayat sigortasının yanında işsizlik sigortası da yaptırıyor. Kredi kartlarında ise bankalar, işsizlik halinde borcun ödenememesine karşı çok düşük primlerle kart sahiplerini sigortalıyor.

BEYAZ YAKALILARDAN TALEP ÇOK

BNP Paribas Cardif Türkiye CEOsu Cemal Kişmir, tüketicilerin bankalardan kullandıkları bireysel, oto ve mortgage kredilerinin, daha orta ve uzun vadeli borçlanmalara konu olması nedeniyle bu ürünlerle birlikte sunulan işsizlik teminatlı kredi koruma sigortalarına talebin arttığını belirterek, şunları söyledi: "İşsizlik ürünleri ağırlıklı olarak finansal enstrümanlarla bağlantılı ürünler olduğu için önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründeki gelişmelerin sektöre direkt etkisinin devam edeceğini düşünüyoruz. İlk iki ayı değerlendirirsek, işsizlik ürünlerine olan talep, geçen yılda olduğu gibi artarak devam ediyor. İşsizlik teminatının kişilere ve kurumlara sunduğu faydaya yönelik farkındalığın artması ile birlikte başta finans ve otomotiv sektörleri olmak üzere çok farklı sektörlerden talep olduğunu söyleyebiliriz. Sigorta sahiplerinin dağılımına baktığımızda ise, işsizlik ürünlerinin doğası gereği bordrolu çalışanlar tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Çoğunlukla büyük şehirlerden, ağırlıklı bordrolu-beyaz yakalı çalışanların ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz." (Kaynak:Hürriyet)