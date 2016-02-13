Soba ve Şofben Zehirlenmelerine Son Verecek Priz

Gediz Üniversitesinde soba ve şofben zehirlenmelerinden kaynaklanan ölümlere son verecek priz geliştirildi. Geliştirilen prizin, kokusuz ve renksiz olduğu için sessiz katil olarak bilinen karbonmonoksit gazı artınca alarm verdiği açıklandı.

KARBONDİOKSİTİ ÖLÇÜMLÜYOR

Üniversitesitenin makine mühendisliği bölümünde hayat kurtaracak cihaz tasarlandı. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Solmaz, Araştırma Görevlisi Uğur Kemiklioğlu, yüksek lisans öğrencileri Erhan Nergiz ile Hasan Çakmakın, geliştirdiği Cankurtaran Priz sayesinde, soba ve şofbenden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklanan ölümlerin önüne geçilecek.

Prizin, renksiz, kokusuz olması nedeniyle fark edilemediği için sessiz katil olarak bilinen ölümcül gazı ölçüp alarm verdiği açıklandı. Buluşu gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Selim Solmaz, patentli buluşun karbonmonoksitin yanı sıra bir diğer zehirli gaz karbondioksiti de ölçümleme özelliğine sahip olacağını açıkladı.

POLİSE VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VEREBİLECEK

Prizin, evlerde istenen yere kolayca takılıp uygulanabileceğini anlatan Solmaz, "Duvara doğrudan uygulanabilecek ya da mevcut prizlere takılabilecek şekilde 2 farklı tasarım planladık. İçindeki gaz sensörleri aracılığıyla havadaki karbonmonoksiti ve karbondioksiti tespit ettiğinde alarm çalarak uyaracak. Normal koşullarda anlaşılamayan ve bulunduğu ortamdakilerin iç organlarına ağır hasarlar vererek öldüren bu gazlar böylece fark edilerek önlem alınabilecek.

Cankurtaran prizin alarm vermesi durumunda 155 Polis İmdat veya 112 Acil Yardım hatlarına otomatik olarak bildirimde bulunması da teknik olarak mümkün. İstenirse bu özellik de dahil edilebilir" dedi. Doç. Dr. Selim Solmaz, ayrıca, "Bu alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluşları imalatını yaparak piyasaya sunabilir. Düşük bir maliyetle üretileceğini, bu yönüyle tüketiciler tarafından kolaylıkla satın alınarak soba ve şofben olan evlerde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Zehirli gazların yol açtığı ölümlerin önüne geçebilirsek, projemizin amacına ulaşmış olmasının mutluluğunu yaşayacağız" dedi.







