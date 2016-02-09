Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Tarım Bakanı Faruk Çelik: Et Satışında Tavan Fiyat Uygulanacak

TARIM BAKANI FARUK ÇELİK: ET SATIŞINDA TAVAN FİYAT UYGULANACAK - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yüksek et fiyatlarının ardından kritik bir toplantı yaptıklarını ve tavan fiyat uygulamasına geçme kararı alındığını söyledi. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 08:19
Tarım Bakanı Faruk Çelik: Et Satışında Tavan Fiyat Uygulanacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kırmızı et sektör temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Çelik, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında et üreticilerini spekülatörlere karşı korumak için bir dizi karar aldıklarını söyledi. Faruk Çelik, açıklamalarda bulundu.

TAVAN FİYATA GEÇİLDİ

Bakan Çelik; Kırmızı Et Üretim Birliğ İl Başkanları bugünkü toplantımızda bulunduğunu ifade ederken aldıkları karar gereği karkas et yağsız fiyatı tavan olarak 23.3 TL ve yağlı fiyatı ise 21.8 TL olarak düzenlendiğini belirtti.

KIYMA 32 LİRA KUŞBAŞI 34 LİRA OLACAK

Çelik konuşmasının devamında şunları ifade etti; "Kıyma fiyatı 32 TL ve kuşbaşı fiyatı 34 TL olmasıyla ilgili fikirbirliğine vardık. Et ithalatı meselelerini yoğun değerlendirmesini gerçekleştirdik. Bugün yaptığımız toplantıya Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce katıldı. Yine Kırmızı Et Üreticileri Derneği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ katıldı."

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Tarım Faruk Et Satışında Tavan Uygulanacak haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv