Tarım Bakanı Faruk Çelik: Et Satışında Tavan Fiyat Uygulanacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kırmızı et sektör temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Çelik, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında et üreticilerini spekülatörlere karşı korumak için bir dizi karar aldıklarını söyledi. Faruk Çelik, açıklamalarda bulundu.

TAVAN FİYATA GEÇİLDİ

Bakan Çelik; Kırmızı Et Üretim Birliğ İl Başkanları bugünkü toplantımızda bulunduğunu ifade ederken aldıkları karar gereği karkas et yağsız fiyatı tavan olarak 23.3 TL ve yağlı fiyatı ise 21.8 TL olarak düzenlendiğini belirtti.

KIYMA 32 LİRA KUŞBAŞI 34 LİRA OLACAK

Çelik konuşmasının devamında şunları ifade etti; "Kıyma fiyatı 32 TL ve kuşbaşı fiyatı 34 TL olmasıyla ilgili fikirbirliğine vardık. Et ithalatı meselelerini yoğun değerlendirmesini gerçekleştirdik. Bugün yaptığımız toplantıya Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce katıldı. Yine Kırmızı Et Üreticileri Derneği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ katıldı."