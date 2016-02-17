Terör ve Tehdit Algısı Özel Güvenlik Sektörünü Büyüttü

Güvenlik kaygısıyla artan tehdit algısı, özel güvenlik şirketlerini hem büyüttü hem de yeni taleplere cevap vermeye itti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan güvenlik sıkıntılarının yanı sıra büyük şehirlerde saldırı ya da canlı bomba tehdidi plazaları, alışveriş merkezlerini, konser tipi kalabalık etkinlikleri ve hatta bazen özel okulları bile ekstra tedbirler almaya zorladı. Öyle ki, artık kalabalık noktalarda etkinlik yapmadan önce canlı bomba ihtimaline karşı K9 köpekleriyle arama yapmak bir rutin haline geldi. Arama yapan K9 köpekleri ayrıca büyük etkinlikler öncesi holdingler tarafından da tercih edilir hale geldi.

YAKIN KORUMA OLMADAN YOLA ÇIKMIYORLAR

Özel güvenlik şirketleri yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, iş dünyasının bu konudaki tedbir ve talepleri oldukça yükseldi. Örneğin, iş nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadoluya gitmek durumunda olan iş insanları zırhlı araç ve yakın koruma talep ederken, yakın koruma olmadan yola çıkmayanlar içinde bazı yabancı yönetici ya da patronlar da yer aldı. AB ve ABD gibi coğrafyalardan iş nedeniyle Türkiyeye gelen yabancı yöneticilerin sayısında düşüş olduğu dile getirilirken, gelenlerin de mutlaka yakın koruma talep ettiği belirtildi.

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 7 MİLYAR TLYE ULAŞTI

Peki, güvenlik kaygısıyla artan talepler sektörü nasıl büyüttü? Yaklaşık 7 milyar TL büyüklüğe sahip olan özel güvenlik sektöründe belgeli şirket sayısı son 1 yılda bin 350lerden bin 500ün üzerine çıktı. İstihdam ve ciroda ise büyüme daha sınırlı kaldı. Bunun nedeni, artan talebe karşın asgari ücretteki artış nedeniyle güvenlik görevlisi başına maliyetin artması ve kişi ya da şirket bütçelerinin bu maliyet artışı karşısında zaman zaman kısıntıya gitmesi. Bu durumda, büyük iş merkezleri, holdingler ya da alışveriş merkezleri güvenlikten kısmazken, daha küçük işyerleri ya da siteler aynı bütçe ve daha az insan kaynağıyla yola devam etme yolunu seçti. Bu şartlar altında sektörün bu yılı 7.5 milyar TLyi aşkın bir büyüklükle kapatması bekleniyor.

TV PROGRAMLARI ÖNCESİ KİMLİKLER KONTROL EDİLİYOR

-Konser gibi büyük etkinlikler öncesi ya da alışveriş merkezi gibi kalabalık noktalarda etkinlik günleri çevrede K9 köpekleriyle canlı bomba ya da bombalı araç araması yapılıyor.

-ABD ya da ABden yabancı yöneticiler Türkiye ziyaretlerini büyük ölçüde erteledi, Ortadoğudan gelenler de eskiden yalnızca kendisi için yakın koruma tutarkan şimdi kafilesindeki herkes için bir koruma tutuyor.

-Televizyon programları öncesinde programa konuk olacak kişiler hakkında kimlik kontrolü yapılır hale geldi. Önceden yapılan çalışmaların ardından kapı girişlerinde de kesici alet vb. maddeler için arama yapılıyor.

-Holdingler giriş güvenliklerinin seviyesini artırırken, özel okulların çevresinde de güvenlik görevlilerinin ve önlemlerinin sayısı artırılmaya başlandı.

SUUDİ AİLESİNE YAKIN KORUMA

VIP Seç Güvenlik Başkanı Saim Özkan, konser tipi kalabalık organizasyonlarda giriş güvenliğini artırdıklarını belirtirken, en belirgin talep artışının da yurtdışından gelen misafirlerde olduğunu kaydetti. "Aralarında Suudi Kraliyet Ailesinin de bulunduğu bazı kraliyet ailelerine hizmet veriyoruz. Eskiden sadece kral ya da prens yakın koruma isterdi, şimdi her çocuğuna ayrı yakın koruma tutuyorlar" diye konuşan Özkan, Beyaz Show ve Acun Medya gibi televizyon program ve şirketlerine de hizmet verdiklerini, izleyici misafirlerin kimliğine dair detaylı ön çalışma yapılmaya başlandığını anlattı. Özkan, sektörde büyük bir talep artışı olduğunu, ancak buna asgari ücretteki artışın ket vurduğunu şu sözlerle anlattı: "Güvenlik sektöründe elemanın ortalama maliyeti 2 bin 800 TLye kadar çıkıyor, bu rakam 3 binin üzerine çıkınca herkes bütçesi ne kadarsa o kadarla sınırlı insan kaynağı istemeye başladı. Talep çok fazla artarken, sektörün büyümesi sınırlı kaldı."

BÜYÜK ŞİRKETLER BÜTÇEYİ ARTIRDI

CSG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki güvenlik olaylarının büyük şehirlere yansımalarının artan bir güvenlik talebi yarattığını vurgulayarak, "Şirketler, özellikle bilinirliği olan büyük şirketler, güvenliğe daha fazla önem ve bütçe ayırıyor. Alanında uzmanlaşmış işin profesyonellerini istiyorlar" dedi. Bir diğer sonucun da şirketlerin artık canlı bomba ya da bombalı araç tehdidine karşı da güvenlik istemesi olduğunu kaydeden Öztürk, şöyle konuştu: "K9 özel güvenlik köpekleri daha çok talep ediliyor. Çok kalabalıkların bulunduğu bölgelerde, riskli bölgelerdeki fabrikalar, alışveriş merkezlerinde bu talep var. İstanbulda Etiler, Esenyurt ve Bayrampaşa bölgelerini, kritik toplantıların yapıldığı bazı otelleri örnek göstermek mümkün. Artan talebe bağlı olarak bizim şirketimiz personel sayısında son 1 yılda yüzde 50 büyüme sağladı. Ciroda da ona yakın artış oldu."