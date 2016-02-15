Trafik Sigortasındaki Yüksek Prime Çözüm

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Üretimi yoğun olan bu sigorta kolunda hasar rakamlarının da son derece yüksek olduğuna işaret etti. Şimşek, "Bu itibarla dünya uygulamasında sektörün sınırlı bir kârlılıkla veya başa baş seviyelerinde yürütüldüğünü görmekteyiz" dedi.

"SİGORTA İKİ TARAF İÇİNDE MAKUL OLMALI"

Şimşek, Zorunlu Trafik Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin sigorta fiyatının, tüm taraflar için makul olması gerekliliğine bağlı olduğunu bildirdi. Şimşek, "Primler, araç sahipleri için ödenebilir seviyede olmalı, tazminattan sorumlu olan sigorta sektörü için de bu yükümlülüğü karşılayacak düzeyde olmalıdır" ifadesini kullandı.

BİRLEŞTİRME YOK

Son dönemde zorunlu trafik sigortalarındaki prim artışlarının eleştirilere neden olduğunu ve vatandaşların tepkileri üzerine sorunun çözümüne yönelik bir çalışma başlattıklarını belirten Şimşek, zorunlu trafik sigortası ile kaskonun birleştirilmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü söyledi.

Zorunlu trafik sigortasının araç sahiplerinin üçüncü kişilere verecekleri zararlara karşı yaptırmak zorunda oldukları, kaskonun ise araç sahibinin aracını koruyan bir sigorta olduğuna değinen Şimşek, zorunlu trafik sigortasında üçüncü kişinin zararı karşılandığından primin poliçe yaptırılan aracın değeri ile bir ilgisi bulunmadığına işaret etti.

BAKANA GÖRE SİGORTA PRİMLERİNİN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ

Şimşek, zorunlu trafik sigortasında son dönemde görülen fiyat artışlarında, yargı uygulaması nedeniyle oluşan belirsizliğin yanı sıra fiyatlamada daha önce yapılan sigorta şirketlerindeki risk ve prim hesapları temeline oturmayan düşük fiyat seviyelerinin kısa vadede arttırılmasının da etkili olduğunu söyledi.

TASLAK HAZIR MECLİSE SUNULACAK

Bu kapsamda yargı kaynaklı yapısal sorunun giderilmesi için yasal çalışmayı tamamladıklarını ifade eden Şimşek, buna ilişkin taslağı en kısa sürede Meclise sunacaklarını bildirdi. Yargıtay tarafından 2011de kaldırılan "kusur indirimi" uygulamasını yeniden getirerek sigorta şirketlerini rahatlatacaklarını belirten Şimşek, konuya ilişkin hukuki altyapının netleştirileceğini söyledi.

Şimşek, "Gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ne kadar önemliyse sigorta sektörünün de zorunlu trafik sigortasında prim ilkesine uygun fiyatlamaya bir an evvel dönmeleri de son derece önemlidir" ifade etti.