Türk-İş: Kiralık İşçi Taşeronluktan Daha Fazla Ülkeye Bela Olacak

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın sözü var. Uzlaşma olacak diye. O yüzden yapmazlar, yapamazlar. Hak kaybı olan bir düzenleme gelirse köy köy kasaba kasaba dolaşırız" dedi.

"KİRALIK İŞÇİ TAŞERONLUĞU BİLE ARATIR"

Atalay, kiralık işçiliğin de taşeronluğu bile aratacağını söyledi ve "Yeni Somalar ve Ermeneklere yol açılıyor" dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Türk-İş Yönetim Kurulunun gündeminde çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler vardı. Yönetim kurulu üyeleriyle basının karşısına geçen Türk-İş Başkanı Atalay, "Sendikalar rahatsız, TİSK rahatsız, TOBB rahatsız. Bu düzenlemeyi kim istiyor ben bilmiyorum" diyerek "Kıdem tazminatı için Hazine Bakanı (Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek) kıdemin olmadığı ülkelerde işsizlik yok diyor. Bu nasıl bir mantık, ya bu ülkeyi bilmiyor... 1300 TL alan bir işçi neyi biriktirecek. Oysa 20 yıl çalıştığında en azından 40 bin TLLik bir kıdemi oluyor" diye konuştu.

BİZ MEMNUNUZ

Şu anda kıdem tazminatı alınamadığında mahkemeye başvurulduğunu ve büyük ölçüde alınabildiğini belirten Atalay şöyle devam etti: "Kıdem tazminatı sisteminden memnunuz. Alamayanlar için bir formül getirilecekse buna varız. Fon sisteminde 30 gün korunursa, Hazine garanti getirilirse oturur konuşuruz. Ama ona da işverenler yanaşmıyor. Kıdem tazminatı bizim güvencemiz. Bize rağmen yapılamaz. İşsizlik sigortasında işçiye kullanılan paradan daha çok başka projelere para gitti. Fonların akıbeti ortada. Ama önceliğimiz 30 gün olur, 30 günü koysunlar ondan sonra bakarız. Hak konusunda sulandırma yaptırmayız."

"KİRALIK İŞÇİ TAŞERONLUKTAN DAHA ÇOK BELA OLACAK"

Meclise giden esnek çalışma ve kiralık işçilik tasarısıyla ilgili olarak da Hak-İş ve DİSKle ortak çalışacaklarını kaydeden Atalay, "Bin kişinin çalıştığı bir işyerine 250 kişiyi kiralık işçi olarak çalıştırma hakkı veriliyor. 10 kişiye kadar olan KOBİlerde bu sınır da yok. Taşeronluktan daha fazla ülkenin başına bela olacak. Cenaze izni yok, fazla mesai yok, düğün izni bile yok. Böyle bir sistemden bahsediyorlar. Burada da yapılması gereken neyse onu yapacağız, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı. Tekstil ve bazı sektörlerde asgari ücret artışı sonrası işten çıkarmaların başladığını belirten Atalay, "Sendikalı taşeronlarda ise, yüksek hakem heyeti yüzde bir zam verip geçiştirmeye başladı. Adeta taşeronlarda sendikalılık cezalandırılıyor. Pirince giderken, evdeki bulgurdan da olduk" değerlendirmesini yaptı.