Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Satılık Arabası Almanya’da Gündem Oldu

Almanya Kölnde faaliyet gösteren Scuderia Sportiva Colonia isimli şirketin internete koyduğu bir ilan dikkat çekti. Şirket Almanya tarafından Türkiye Cumhuriyetine hediye edilen bir makam otomobilini satışa çıkardığını iddia ediyor. Firma ilanında 1950 model aracın bir Cumhurbaşkanı tarafından da kullanıldığını belirtiyor. Otomobili hangi Cumhurbaşkanının kullandığı bilinmiyor.

MERCEDES 300 D CABRİOLET CONVERSİON

Ciddi tamirat istediği belirtilen otomobilin markası Mercedes modeli ise 300 d Cabriolet Conversion.

TÜRKİYE FRANSADA MÜZEYE SATTI

Şirketin verdiği ilana göre 50li yıllarda Alman Büyük Elçiliği tarafından Türkiyeye hediye edilen otomobil daha sonra Türkiye tarafından 1986 yılında Fransada bir müzeye satıldı. Scuderia Sportiva Colonia ise otomobili üç yıl önce satın aldı.

ÇOK ARAYAN VAR

Otomobilin satışıyla ilgili Hürriyetin sorularını yanıtlayan şirket yetkilisi Christian Bleser, "Otomobille ilgilenen çok kişi var. Fakat henüz ilgimizi çekecek bir teklif gelmedi. Antika arabalara ilgisi olan koleksyonerler daha çok soruyor." ifadelerini kullandı. Şirketin sahibi Rüdige von Massuw ise 53 yaşında. Massuw klasik arabalara olan ilgisiyle tanınan bir işadamı.

İSTENİLEN FİYAT

Alman firma otomobilin satışı için 55 bin euro istiyor. (Kaynak:Hürriyet)







