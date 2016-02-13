Türkiye ile İran Anlaştı

Suriye sorununda ihtilaf içinde olan Türkiye ile İran, ambargonun kalkmasından sonra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmek için temas içine girdi. İran Cumhurbaşkanı HASAN Ruhani, cumhurbaşkanlarının başkanlığında yapılacak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısı çerçevesinde Türkiyeye gelecek.



Başbakan Ahmet Davutoğlu da, İrana resmi bir ziyarette bulunacak. İrandaki yeni pazar nedeniyle TÜSİAD da, bu ülkeye bir heyet gönderecek.

İRAN TAHKİMİN GEREĞİNİ YERİNE GETERİCEK

İranın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli, görevinin sona ermesi nedeniyle gazetecilere bu akşam büyükelçilikte bir veda resepsiyonu verdi. Bikdeli, sohbeti sırasında Türkiye ile İran arasında ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması için yapılan temaslar konusunda da bilgi verdi. Buna göre; İran Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifikten Sorumlu Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, hafta içinde Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile Rahimpur başkanlığında yapılan heyetler arası toplantılarda, 2016 ziyaret programları üzerinde de mutabakata varıldı. Toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü. 2016 yılının ilk yarısı içinde Başbakan Davutoğlu İrana resmi ziyarette bulunacak.

RUHANİ İLE ERDOĞAN BİRLİKTE BAŞKANLIK EDECEK

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, Türkiyeye gelecek. 3. YSDİK toplantısına Ruhani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte başkanlık edecek. Aynı dönem içinde Türkiye - İran Karma Ekonomik Kurul toplantısı da Ankarada yapılacak. Toplantıların tarihleri önümüzdeki günlerde netleştirilecek.

TÜSİAD İRANA GİDİYOR

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği de, ambargonun ardından önemli bir pazar haline dönüşen İrana ziyerette bulunacak. Bu ziyaretin takviminin önümüzdeki hafta içinde netleştirilmesi bekleniyor.

Büyükelçi Bikdeli, "Yaptırımların olduğu dönemde bile 23 milyar dolar bir ticaret hacmini tecrübe ettik. 35 milyar dolarlık ticaret hacmi ulaşılabilir bir rakamdır. Tahkim sonuçlandı. Bundan sonra enerji alanındaki işbirliğimiz hızlanarak devam edecek. Yaptırımlar döneminde Türkiye İran halkının yanında yer aldı. Bunu unutmayacağız. Bir an önce harekete geçmeniz ve bu büyük pazarı rakiplerinize kaptırmamanız lazım" dedi.

İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Büyükelçi Bikdeli, soru üzerine diplomatik bir dille Türkiyenin İsrail ile ilişkilerini düzeltmemesi gerektiğini de söyledi. Bikdeli, Suriyede terör örgütü PYDnin faaliyetleri konusunda ise Türkiyenin endişelerini anladıklarını dile getirdi. Bikdeli, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerden ise tedirgin olmadıklarını ifade etti. (Kaynak:Milliyet)