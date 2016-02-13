Türkiye’den KKTC’ye Gönderilen Su Krizi Çözüldü

KKTC hükümetinden 4 bakanın Ankarada pazartesi ve salı günleri yaptığı görüşmeler sonucunda, asrın projesi diye adlandırılan suyun KKTCdeki işletmesi konusunda orta yol bulundu.

Buna göre KKTCde tarımsal ve kullanım amaçlı işletme konusunda kamu-özel işbirliğinde 2 ihale yapılacak. Tahsilatı, ihaleyi kazanan şirket yapacak ve KKTC devleti ile belediyelere pay verecek. İşletmeyi alan şirket KKTC içindeki 600 milyon lirayı aşan alt yapı yatırımlarını yapacak. Kıbrıstan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncunun imzasına açılan anlaşmanın önemli maddeleri şöyle:

İŞTE ANLAŞMANIN MADDELERİ

* Türkiye yılda 75 milyon metreküp suyu KKTCye ulaştıracak. Deniz altından geçen borular dahil tesislerin güvenliğini, KKTC topraklarına kadar Türkiye sağlayacak.

* Su Adaya ulaştığı noktada güvenlik sorumluluğu KKTC devletine devredilecek.

* Türkiye, suyu aynı sistemi kullanarak üçüncü ülkelere satabilecek.

* Su, KKTCde tarımsal ve kullanım amaçlı olacak.

1.6 MİLYAR HARCADI

Türkiyenin 4 yılda tamamladığı denizin 250 metre altından askılı boru sistemiyle su götürülmesi projesi, dünyada bir ilk. Türkiye projeye 1.6 milyar lira harcadı. Suyun, Adanın birleşmesi halinde Rumlara da satılması planlanıyor.

SU YERALTINA POMPALANIYOR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anlaşmazlık nedeniyle KKTC suyunun yeraltına pompalandığını söyledi. Eroğlu, bakanlığının 2016 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda özetle şunları söyledi: "Devlet Su İşleri 13 yılda 101 milyar lira yatırım yapmış. Asrın suyu şu anda Kıbrısa pompalanıyor. Dağıtımı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntı giderilene kadar su baraja ve yeraltına pompalanmaya devam edecek. Çünkü yer altı suyu çekile çekile çok aşağıya gitmiş. Toprak tuzlanmış. Ancak isterlerse hemen su verilebilir." (Kaynak:Hürriyet)