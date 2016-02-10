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Ünlü Kuyumcunun Bagajında 46 milyon TL’lik Nükleer Külçe Yakalandı

ÜNLÜ KUYUMCUNUN BAGAJINDA 46 MİLYON TL’LİK NÜKLEER KÜLÇE YAKALANDI - Ünlü kuyumcunun aracının bagajından nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 13 külçe saf alüminyum ele geçirildi. Külçelerin değeri 46 milyon lira. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 01:34
Ünlü Kuyumcunun Bagajında 46 milyon TL’lik Nükleer Külçe Yakalandı

İstanbulda, durdurulan bir otomobilin bagajında 13 külçe yüzde 97 oranında saf alüminyum ele geçirildi. Uzmanlar, füze başlığı imalatında kullanılan alüminyumların piyasa değerinin 46 milyon lira olduğunu bildirdi. Külçeler incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna teslim edildi. İstanbul Emniyetine telefon açan bir kişi, yurda Kaçak yollarla sokulan yüklü miktarda saf alüminyumun İrana gönderileceğini ihbar etti.

KAPALIÇARŞIDA KUYUMCU ZİNCİRİ SAHİBİ

Harekete geçen polis, plakası bildirilen aracın Kapalıçarşıda kuyumculuk yapan ve kuyumcu dükkânı zincirleri bulunan E.A.ya ait olduğunu belirledi. Kuyumcuyu teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 11 Ocakta operasyon düzenleyerek aracı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durdurdu. Aracı kullanan kuyumcu E.A. gözaltına alınırken, aracın bagajında şifreli bir çanta içerisinde her biri 2 kg ağırlığında 13 adet alüminyum külçe bulundu.

"YUNUS BIRAKTI"

Kuyumcu E.A., külçe alüminyumları aldığı şahıs ve adresi saklarken, ifadesinde "Zenginleştirilmiş alüminyumları soyadını bilmediğim Yunus adlı bir arkadaş bıraktı. Elimde, nereden getirildiğini gösteren bir belge ve fatura bulunmuyor" dedi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma Merkezine gönderilen külçelerin yüzde 97 oranında saf alüminyum olduğu tespit edildi. Füze başlığının yanı sıra nükleer enerji üretiminde de kullanılan külçe alüminyumlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (Kaynak: Sabah)

Anahtar Kelimeler: Külçe

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