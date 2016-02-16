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Volkswagen’in Efsane T1 Model Minibüsü Yeniden Tasarlandı

VOLKSWAGEN’İN EFSANE T1 MODEL MİNİBÜSÜ YENİDEN TASARLANDI - Efsane model Volkswagen’in T1 serisinden otomobil tasarımcısı David Obendorfer tarafından yeniden tasarlandı. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 07:12
Volkswagen’in Efsane T1 Model Minibüsü Yeniden Tasarlandı

Otomobil dünyasının klasikleşen tasarımlarımdan biri olan Volkswagenin T1 serisi yeniden yapıldı. Volkswagenin Transporter serisinin atası olan T1, otomobil tasarımcısı David Obendorfer tarafından 66 yıl sonra digital ortamda yeniden tasarlandı.

66 YILLIK EFSANE

Volkswagenin ticari alandaki göz bebeği Transporter yaklaşık 66 yıldır otomotiv dünyasında yer alıyor.

6. NESİL TRANSPORTER

Şu anda üretilen altıncı nesil Transporter geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Büyük ihtimalle bir makyaj operasyonu ile birkaç yıl daha piyasada kalacak.

RETRONUN KRALI

Volkswagen T1 Revival Concept adı verilen araç, tasarımcısı tarafından T6 altyapılı retro yolcu ve kargo kamyoneti olarak nitelendiriliyor.

İKİ TONLU TASARIM

Transporterın klasikleşen iki tonlu dış tasarımı iç mekanda da kendisini belli ediyor.

MİNİMALİST TARZ

Orta konsolda yer alan kompakt multimedya sistemi, klima kontrolleri ve havalandırma ızgaralarıyla oluşturulmaya çalışılan minimalist havayı küçük bir vites kolu, elektrikli park freni, hız sabitleyici kolu ve Volkswagenin klasik direksiyon simidi tamamlıyor.

BU SON OLACAK

Volkswagen muhtemelen bir daha ikonik bir Transporter modeli tanıtmayacak.


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