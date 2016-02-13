Whatsapp Başkalarını Rahatsız Eden Kullanıcılarının Hesaplarını Kapatıyor

En çok kullanılan mesajlaşma platformlarından birisi olan Whatsapp, ilk kullanıma sunulduğu tarihlerden beri küçük bir gizlilik sorununa sahipti.

İstemediğiniz her numaranın size ulaşabilmesini sağlayan ve görmeyi tercih etmeyeceğiniz, rahatsızlık veren mesajlarla karşılaşabilmenizi engelleyemeyen Whatsapp, şikayet edilen kullanıcılar hakkında büyük yaptırımlar uygulamaya başlıyor.

DEVAM EDENE KALICI ENGELLEME

Önceden bu kullanıcıların hesaplarını geçici olarak engelleyen Whatsapp, bu uyarılara aldırış etmeyerek yaptıklarına devam eden kullanıcıları kalıcı olarak engellemeye başladı.

AHLAKSIZ İÇERİK PAYLAŞAN YANDI

Telefon numaraları üzerinden engelleme işlemini gerçekleştirecek olan Whatsappın özellikle ahlaksız içerik paylaşımında bulunan kişileri kalıcı olarak engellediği belirtildi.

Kalıcı olarak engellenmeye sebep olan diğer etkenler ise tehdit-hakaret içeren mesajlar göndermek ve rahatsızlık vermek.