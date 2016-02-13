Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Whatsapp Başkalarını Rahatsız Eden Kullanıcılarının Hesaplarını Kapatıyor

WHATSAPP BAŞKALARINI RAHATSIZ EDEN KULLANICILARININ HESAPLARINI KAPATIYOR - Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıları rahatsız eden, ahlaksız içeri paylayan Whatsapp hesaplarını bir bir kapatmaya başladı. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 02:38
Whatsapp Başkalarını Rahatsız Eden Kullanıcılarının Hesaplarını Kapatıyor

En çok kullanılan mesajlaşma platformlarından birisi olan Whatsapp, ilk kullanıma sunulduğu tarihlerden beri küçük bir gizlilik sorununa sahipti.

İstemediğiniz her numaranın size ulaşabilmesini sağlayan ve görmeyi tercih etmeyeceğiniz, rahatsızlık veren mesajlarla karşılaşabilmenizi engelleyemeyen Whatsapp, şikayet edilen kullanıcılar hakkında büyük yaptırımlar uygulamaya başlıyor.

DEVAM EDENE KALICI ENGELLEME

Önceden bu kullanıcıların hesaplarını geçici olarak engelleyen Whatsapp, bu uyarılara aldırış etmeyerek yaptıklarına devam eden kullanıcıları kalıcı olarak engellemeye başladı.

AHLAKSIZ İÇERİK PAYLAŞAN YANDI

Telefon numaraları üzerinden engelleme işlemini gerçekleştirecek olan Whatsappın özellikle ahlaksız içerik paylaşımında bulunan kişileri kalıcı olarak engellediği belirtildi.

Kalıcı olarak engellenmeye sebep olan diğer etkenler ise tehdit-hakaret içeren mesajlar göndermek ve rahatsızlık vermek.

Anahtar Kelimeler: Durumda haberler haberi haberleri HABER HABERLER Başkalarını Kullanıcılarının Hesaplarını Kapatıyor haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv