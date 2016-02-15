Yerli Otoda Kritik Gün Yarın

İlki 2011-2014 yılları arasında yürürlükte olan, hedefler konusunda üst seviyede bulunan, ancak bu hedeflere ulaşma konusunda sektör tarafından pek de başarılı sayılmayan Otomotiv Sanayi Strateji Belgesinin birincisinden biraz daha farklı bir içerikle hazırlanan ikincinin hazırlıkları tamamlandı.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRİYOR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2016-2019 yıllarını kapsayacak olan yeni belgenin, yarın (16 Şubat 2016) onaydan çıkması bekleniyor. Her ne kadar ilk belge, özellikle hedeflere ulaşılması konusunda eleştiriler alsa da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bu eleştirilere katılmadığını, ilk belge ve eylem planının tamamlanarak sektöre önemli kazanımlar getirdiğini belirtiyor.

05 Mayıs 2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilk belgede tenkit edilen konuların başında, çevreyi gözeten vergilendirme sistemi, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi, bir seferlik değil, bir sisteme dayalı hurda teşvik sisteminin tartışılmamış olması gibi konular geliyordu.



YENİ BELGE YERLİYİ GÖZETİYOR

2019 yılına kadar yürürlükte kalacak olan yeni belgenin, konunun tüm paydaşlarıyla yapılan çalıştay sonucunda son halini aldığını açıklayan Bakan Fikri Işık, belgenin 27/12/2015 tarihinde Yüksek Planlama Kuruluna sunulduğunu, Başbakanlıktaki onay sürecinin ise tamamlanmak üzere olduğunu belirterek yeni belgede otomotiv sektörünün vizyonunun "Kendine ait yerli markaları ile dünya otomotiv pazarında söz sahibi olmak" şeklinde belirlendiğini dile getirdi.

ÜÇ ANA HEDEF BELİNLENDİ

1- Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak

2- Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak

3- Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler geliştirmek

İLERİ TEKNOLOJİYİ YERLİLEŞTİRENE BÜYÜK TEŞVİK VAR

Gelecek hafta imzadan çıkması ve 2019a kadar yürürlükte kalması beklenen İkinci Otomotiv Sanayi Strateji Belgesinde öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:

-Yerli marka elektrikli otomobil üretimi,

-Motor üretiminin desteklenmesi amacıyla Motor Mükemmeliyet Merkezi kurulması,

-Uluslararası düzeyde hizmet verecek Otomotiv Test Merkezi kurulması,

-Ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek parçaların Ulusal Odak Projesi adı altında desteklenmesi,

-Tedarik sanayimizde faaliyet gösteren firmaların verimlilik analizinin yapılarak verimliliğin artırılması,

-Bürokrasinin azaltılması ve sektöre yönelik faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla sektöre yönelik işlemlerin tek elden yürütülmesi,

-Çevreye duyarlı araçların kullanımının yaygınlaşması.

SON DAKİKA TOPLANTISINDA TALEPLER BAKANA İLETİLDİ

Mercedes ve Toyotanın yapacağı iki büyük yatırım haberinin hemen ertesinde Otomotiv Sanayi Derneği temsilcileriyle İstanbulda bir araya gelen Bakan Fikri Işık, belgeye de girebilecek son dakika talepleri de aldı. 12 Şubatta gerçekleşen toplantıda sektör temsilcileri üç önemli konudaki beklentilerini ilettiler. Bunlar İlk dolum yağından alınan ÖTVden vazgeçilmesi, yerli Tip onay belgesi konusunun bir an önce hayata geçirilmesi ve hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki Ulaştırma Bakanlığı engelinin kalkmasıydı. Bakan toplantıdan konularla ilgileneceğini belirterek ayrıldı.



HİBRİT ARAÇLARIN TEŞVİKİ GÜNDEME GETİRİLMEDİ

Toplantıda, daha önce Türkiyede üretilmesi halinde, pazarda da teşvik edileceği söylenen hibrit araçlar gündeme gelmedi. Sektörün bakanla yapılan son toplantıda dile getiremediği diğer iki konunun ilki, verilecek teşviklerin mutlaka belge içine alınması talebiydi. Üçüncü ve sektördeki herkesin önemsediği diğeri ise sağlıklı bir tartışma platformunun belge ile takvime bağlanması ve vergi artışı gibi kararların bir gece ansızındeğil tartışılarak alınmasının önünün açılmasıydı.

GÜNDEMİMİZDE MÜSTEŞARLIK YOK

Çalıştayda ayrıca uzun süredir sektörün talep ettiği ve dillendirdiği "Otomotiv müsteşarlığı" konusunda da talepler yenilendi. Ancak Bakan Işıkın bu konuda, kurulması istenen müsteşarlığın sadece bürokrasiyi artıracağı yorumu yaptığı için gündemde olmadığı da belirtildi. (Kaynak:Habertürk)