Yerli Üretim Cepte ’Alman’ Ortak

Türkiyede 1 Nisan itibariyle geçilecek 4.5G teknolojisi yeni cep telefonu yatırımlarını çekiyor. Alman cep telefonu markası Oxiron, Türk tekstil firması Universal işbirliğiyle Türkiyede cep telefonu üretmek için düğmeye bastı.

"TELEFONLARDA YERLİ ÜRETİM ORANIMIZ YÜZDE 60"

İstanbul İkitellide 5 milyon TLlik yatırımla 3 bin metrekarelik alanda kurulan cep telefonu üretim tesisinde Oxironun X5 modelinin üretimine başlandı. Universal Tekstil, Türkiyede polar kumaşta en büyük firmalardan biri.

Oxiron Mobile Türkiye Genel Müdürü Serkan Demirtaş, 4.5Gnin başlamasının cep telefonu sektörü için önemli bir milat olacağını belirterek, "Alman Oxiron markasının cep telefonu modellerini burada yerli üretmeye başladık. İlk ürünümüzü geçen hafta pazara sunduk. Telefonlarda yerli üretim oranımız yüzde 60" dedi.

"AYDA 175 BİN ADET ÜRETECEK KAPASİTEDEYİZ"

Oxiron, Almanyada da giriş seviyesi cep telefonlarında yeni bir marka. 2015 yılı başında pazar girdi. Türkiyede ilk etapta X5 modeli üretiliyor. Üretim adetleri arttığında Almanya ve diğer ülkelere de telefonlar Türkiyeden gönderilecek.

Demirtaş, ilk üretimlerinin bin adet olduğu bilgisini vererek, "Ancak çok geniş bir tesis kurduk. Talebe göre ayda 175 bin adetlik üretim yapabilecek durumdayız. Şu anda kanalımızı oturtuyoruz. İlk etapta E-ticaret siteleri, bayi kanalı ve teknoloji marketler üzerinden satış düşünüyoruz. Operatörlerle de işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Oxironun Türkiyede ilk yıl için pazar payı hedefi de yüksek. Serkan Demirtaş, ilk etpata pazardan yüzde 2lik pay almak istediklerini bunun da ayda 30 bin, yılda 360 bin adetlik telefon satışına denk geldiğini belirtti.

Demirtaşın iddiası, en yüksek yerlilik oranına sahip üretici oldukları yönünde. Bunu da, "Türkiyede bulunan diğer tesislerin hepsi montaj hattı. Biz SMB dizgi denilen board üzerinde entegre dizim de yapıyoruz. Başka yapan yok" şeklinde açıkladı.

Mühendis ve yazılım desteğini Almanyadan alıyorlar. İşçilik ve üretim Türkiyede yapılıyor. Demirtaş, artık teknoloji cihazlarının üretiminde Çin ve Türkiye arasında işçilik bakımından çok fark kalmadığını ve aynı fiyatlara üretim yapılabildiğini de iddia etti.

HERKESE FARKLI VERGİ

Cep üzerindeki vergiler de Türkiyede üretimin önünde engel. Serkan Demirtaş, yılbaşında giriş seviyesi telefonlara 160 TLlik vergi geldiğini anımsatarak, şunları söyledi: "Bu vergiler fiyatı yükseltiyor. Türkiyede üretim yapmayı zorlaştırıyor. Bilişim alanında yatırım isteniyorsa, yatırımcı ve ithalatçı vergisi ayrı olmalı. Eğer bu durum değişirse herkes gelip burada üretim tesisi kurar. Türkiyede yıllık 15 milyon adetlik cep telefonu pazarı var. Bu önemli bir rakam. Alman Oxiron, Türkiye pazarına güveniyor. Bizim gibi pazarlarda yeni yatırımcılar mutlaka söz sahibi olacak."

Oxiron, Türkiyede teknik sevisi de anlaşma yaptığı Teleservice aracılığıyla verecek.

HER YIL 4 FARKLI MODEL

Serkan Demirtaş, X5in ardından Türkiyede X4 ve X6 modellerinin üretimini de yapmayı planladıklarını belirterek, "Her yıl 4 modelimiz pazarda olacak. 2016da da X5 haricinde üç ürünümüz pazara girecek. X5in ardından mart ayında X4ü pazara sunuyor olacağız. Bu model 5 inçlik. Tasarımı çok şık. Fiyatı 699 TL olacak. Telefonlarımız sağlamlık bakımından da iyi. Bu modeller giriş seviyesinde. Üst segment de üreteceğiz" dedi.

5.5 İNÇ, PARMAK İZİ OKUYUCUSU VAR

Satışta olan 4.5Gli Oxiron X5in teknik özellikleri ise şöyle:

İşletim sistemi: Android

Ekran: 5.5 inç

Kamera: 13 MP arka, 5 MP ön

Dahili hafıza: 16 GB

Ram: 2 GB

İşlemci: 1.7 GHz Octa core

Bluetooth: Var

Parmak izi okuma: Var

Çift sim kart: Var

Pil gücü: 2900 mAH

Ağırlık: 164 Gram

Fiyatı: 999 TL

Kaynak: Milliyet