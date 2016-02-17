Zeytinburnu’nda Boş Dükkan Bulmak İmkansızdı, Hepsi Kepenk Kapattı

Türk deri ihracatının kalbi olan İstanbul Zeytinburnunda son iki aydır derin bir sessizlik hakim. Sokaklar bomboş, dükkanlar kapalı. 300 dolarlık deri ceketlerin fiyatı 100 dolarlara kadar düştü. Rusyada yaşanan ekonomik kriz ve uçak düşürülmesiyle baş gösteren siyasi gerginlik deri sektörünü vurdu. Zeytinburnunda her gün bir iş yerinin kapandığını belirten esnaf, "Rusyadan gelen de mal gönderebilen de yok. Banka borçları ve kiraları ödemekte zorlanıyoruz" dedi.

Deri sektöründe üretimin yüzde 80 düştüğünü anlatan İstanbul Ticaret Odası Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Nurettin Aydın, "Rüya bitti, dükkanlar kapanıyor" dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Hüseyin Çetin ise Zeytinburnundaki işyerlerinin yüzde 40ının kapandığını, sektör genelinde ise 3 bin kişinin işsiz kaldığını söyledi.

ALACAKLAR VE MALLAR KALDI

1 yıl öncesine kadar Zeytinburnunda 600den fazla deri konfeksiyoncusunun bulunduğunu anlatan bölgedeki esnaf, yaşananları şöyle özetledi:

"Her şey bir gecede yaşanmadı. Rusyadaki ekonomik kriz zaten deri ürünlerine olan ilgiyi azaltmıştı. Biz de Ruslara biraz daha uygun fiyatla ürün satıyorduk. Tam bu krizi atlatıyorduk ki uçak olayı patladı. Rusyanın yaptırımları sonrasında işler azaldı. Artık bu ülkeye mal satmamız imkansız hale geldi. Sadece Çin üzerinden satış yapan 4-5 firma kaldı. Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan üzerinden mal göndermeye çalışanlar da zarara uğradı. Rusyada alacağı olan esnaf beş kuruş alamadı. Üstelik bu ülkedeki milyonlarca dolarlık mala da el konuldu."

ARTIK İHBAR HATTI VAR

Deri sektöründeki üretimin yüzde 80 düştüğünü anlatan İstanbul Ticaret Odası Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Nurettin Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı: " Rusya ile inşa ettiğimiz 25 yıllık birikim ve işbirliği yok olmak üzere. Hiç bir ülkeyle olmayacak kadar toleranslı bir ticaret hattı kurmuştuk. İsteyen gidip Moskovanın herhangi bir sokağında kiraladığı dükkana mallarını koyup satabiliyordu. Kimse karışmazdı ruhsat, vize, vergi, KDV, ÖTV sormazdı... Şimdi bunlar bitti. Sanki bir rüyaydı. Artık vize var, gümrükte kırmızı hat var, Türk mallarına ihbar hattı var. En çok etkilenen de deri sektörü" dedi.

TÜM SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Deri sektörünün hızla kan kaybettiğini anlatan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Hüseyin Çetin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Deri ihracatının kalbi Zeytinburnunda yaşananlar çok acı. Buradaki dükkanların kapanması sektörün genelinde olumsuz bir hava yaratıyor. Bugün imalattan satışa kadar birçok farklı alanda deri sektöründen 3 bin kişi işsiz kaldı. Bu rakam daha da artıyor. Zeytinburnu esnafının yüzde 40ı dükkan kapattı. Yüzde 40ının sayılı günleri var. Geri kalan yüzde 20lik kısım ise kendine ait mağazalarda satış yaptığı için ayakta durabiliyor."

BOŞ DÜKKAN BULAMAZDINIZ

25 yıldır sektörde faaliyet gösteren Suat Deri ve Tekstilin sahibi Murat Budanoğlu, önümüzdeki günlerde dükkanını kapatacağını açıkladı. Yaklaşık iki yıl önce Zeytinburnunda boş dükkan bulmanın mümkün olmadığını anlatan Murat Budanoğlu, "Her gün bir dükkan kapanıyor. Rusyaya mal satan birkaç firma olduğu söyleniyor. Ancak onlar da Çin üzerinden satış yapıyor. Rusyadaki tüm bağlantılarımız bir gecede koptu. Sadece deri konfeksiyoncuları değil tüm sektör derinden etkilendi" dedi.

SOÇUDEKİ MAĞAZAMIZA EL KOYDULAR

Zeytinburnundaki Özerdoğan markasının sahibi Kadir Erdoğan, "Rusyadaki ekonomik kriz bizi zaten etkilemişti. Ancak uçak olayından sonra işler kötüye gitti. Soçideki dükkanımıza el koydular. Mağazada 60 bin dolarlık malımız vardı. Başka dükkanlara satmak istedik. Ancak Türk ürünlerini satanlar için ihbar hattı kurmuşlar. Tüm ürünlerimiz ve alacaklarımız kaldı" dedi. Ürettikleri ürünlerin tasarımını Rus vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırladıklarını anlatan Erdoğan, "Daha önce deri sektörü böyle kötü günler görmedi. Elimizdeki mallar sadece Rus halkının ihtiyacını karşılayabilir. Bu malları Avrupalı turistler almaz. Çünkü onların tercihleri başka" dedi.

DERİ CEKETLERİ 3TE 1İ FİYATINA SATIYOR

Rusyadaki krizin ardından atölyesini kapattığını söyleyen Mis Derinin patronu Hayrettin Ehlimanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Deri sektörünün pazarı Rusya çökünce biz de atölyemizi kapatmak zorunda kaldık. 360 kişiye iş veriyordum. Krizden sonra Ruslar mal almayı kesti. Banka borçlarımız birikti. Her gün bir haciz işlemi ile uğraşıyoruz. Mallar elimizde kaldı. Biz de zararına da olsa satabilmek için 300 dolarlık ceketleri 100 dolara satıyoruz. 1 Nisandan sonra Lalelideki dükkanımızı da kapatacağız."

YILLAR İTİBARİYLE RUSYA(YA DERİ İHRACATI

Yıl İhracat (milyon $)

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2015 233

2014 438

2013 508

2012 462



