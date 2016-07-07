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Yeni Yöntemler İle Ev Sahibi Olma

Peşinatsız ve kredisiz bir şekilde ve almanın ayrıcalıklarından faydalanmak isteyenler için kaçırılmayacak son şanstır diyebiliriz.

07 Temmuz 2016 Perşembe 21:57
Yeni Yöntemler İle Ev Sahibi Olma


 Her nerede olursanız olun ister yurt için de ister yurt dışında her şekilde başvuru yaparak müşteri olabilirsiniz. Kiradan kurtulmak isteyenler için bulunmaz bir nimet olarak gözükse de aynı şekilde yatırımı seven kişilerin de ilgi odağı olmaktadır. İlk etapta gayrimenkulünüz değeri üzerinden hesaplanan Çalışma Bedeli meblağsını ödeyerek, tüm imkanlardan faydalanma şansını elde etmiş olarak ilk adımı da atmış olursunuz.  Ucuza almanın en kolay yolu olarak karşımıza çıkmayı başaran bu uygulama sayesinde ilk defa yatırımlarımız üzerinden kar elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Bugününüzü ve yarınınızı garanti altına almanın en mantıklı yolu ev sahibi olmaktan geçer.

Birevim yöntemi ile ne alabilirim?

İlk aşamaları geçtikten sonra ödeme şekillerinin ne şekilde olacağından bahsedecek olur isek ödemelerin tutarları tamamen müşteri ile bağlantılıdır ve rakamsal değerleri de sadece kendileri belirleyebilmektedir.  İlk ödeme zamanlarınız da bir takım aksilikler yaşamış olsanız dahi cezai şart uygulanmadan ara ödeme istenmeden taksit erteleterek daha sonradan kaldığınız yerden ödemelere devam edebilmektesiniz. Bütçeniz dahilinde eğer ki durumunuz yoksa Peşinatsız Ev yöntemine de başvurabilirsiniz. Tatbikîde peşinat vermek her zaman için sizin açınızdan önem teşkil ettiğinden dolayı borcunuzu daha hızlı bitirmenize yardımcı olur. Hal böyle olunca ister peşinat vererek isterseniz de peşinatsız her şekilde ev sahibi olabilmektesiniz.

Yıllarca kira ödemenin vermiş olduğu zorluklardan kurtulmak maksadı ile baş koyduğunuz bu yolda küçük birikimlerle nasıl büyük yatırımların sahibi olunur onu öğrenmiş olacaksınız. Bankaya hiçbir şekilde bulaşmadan Kredisiz Ev alabilmenin tüm ayrıcalıklarına hak kazanmış olacaksınız. Sadece bununla da kalmayarak sadece peşinat ve daha sonrasında toplu ödeme gerçekleştirerek Taksitli Ev fırsatının ne şartlarda olduğuna da kanaat getirmiş olacaksınız. Aldığınız bir gayrimenkulde oturma şartı zorunluluğu olmadığı gibi satmanın dışında kiraya verme ve kira getirisi elde etme gibi tüm imkanlarınızı da gönül rahatlığı ile değerlendirebileceksiniz. İster kiraya verin isterseniz de akrabalarınızdan birisi otursun buna hiçbir kimse karışamamaktadır. Tapu sizin adınıza olduğu için sadece satamama şartı bulunmaktadır ve diğer işlemlere karışılmamaktadır.

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