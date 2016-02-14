68 Yaşındaki Adam Sevdiği Kadını 52 Yıldır Bekliyor

Ağrının Taşlıçay ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Memiş Orhan Turan, başlık parası yüzünden kavuşamadığı kadını umutla 52 yıldır bekliyor.

İÇİMDE DERT OLARAK KALDI

Taşlıçayda yalnız yaşayan ve geçimini oto yıkama işi ile sağlayan Turan, sevdiği kadına kavuşamamanın her zaman içinde bir dert olduğunu ve aşık olduğu kadına sürekli şiirler yazdığını söyledi. Turan, şöyle konuştu: "Aynı mahallede oturduğumuz ve çok sevdiğim bir kızla evlenecektik. Sevdiğim kız benim gözümde dünyanın en iyi, en güzel, en namuslu, en vicdanlı ve en merhametli insanıydı. O zamanlar maddi durumumuz iyi değildi. Kızın babasının istediği başlık parası yüzünden sevdiğim kızı alamadım ve içimde bir dert olarak kaldı her zaman. Benim için dünya bir tarafa sevdiğim kız bir tarafa. Aşık olduğum kadın için sürekli şiirler yazıp onun için türküler söylüyorum."

KAPIYI HER SEFERİNDE O GELDİ DİYE AÇIYORUM

Oturduğu evin kapısının her çalındığında sevdiği kadının gelmiş olma hayalini kurduğunu belirten Turan," Her gün kapım çalındığında sevdiğim kadın mı geldi? diyerek kapıyı açıyorum. Bir umutla sevdiğim kadını bekliyorum. Bıkmadan usanmadan 52 yıldır sevdiğim kadın gelecek ve kavuşacağız diye bekliyorum" dedi.

ÖLENE KADAR BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

Sevdiği kadının da kimseyle evlenmediğini öğrendiğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Sevdiğim kadının izini aradım, buldum ve Hataya yanına gittim. Sevdiğim kadın da kimseyle evlenmemiş ve bu zamana kadar bekar yaşamış. İkimiz de yemin ettik, isimlerimizi kimseye söylemeyeceğiz. Ölene kadar bu sır ikimizde kalacak. Birbirimizi kalpten, gönülden, candan, ruhtan ve bedenen çok sevdik. Sevdiğim kadın benden canımı istese tereddütsüz veririm. Benim Allahtan sadece bir duam var. Allah ikimizi de yalnız koymasın ve sevdiğim kadın hep mutlu olsun. Biz birbirimizi bekliyoruz ve ben ölene kadar da onu beklemeye devam edeceğim."

GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU

Gençlere de tavsiyede bulunan Turan," Gençler birisini sevdiği zaman sevdiği kişiyi mutlu etmek için asla yalan söylemesinler. Her zaman gerçekçi olsunlar. Allah, insan gibi gerçekten ve yalansız sevenleri hiçbir zaman ayırmasın diye dua ediyorum." diye konuştu.