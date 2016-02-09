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ABD Başkan Adayı Trump, Rakibine Küfür Etti

ABD BAŞKAN ADAYI TRUMP, RAKİBİNE KÜFÜR ETTİ - “Müslümanların ABD’ye girişi durdurulsun“ sözleriyle tepkileri üzerine çeken ABD Başkan adayı Trump, yeni bir rezalete imza attı. Trump kadın rakibine küfür etti. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

09 Şubat 2016 Salı 16:58
ABD Başkan Adayı Trump, Rakibine Küfür Etti

Cumhuriyetçilerin çıkışlarıyla en çok tanınan başkan aday adayı Donald Trump diğer aday adayı en güçlü rakibi Ted Cruza, bir kadının "He is a pussy (A.cık)" dediğini söylemesi şok etkisi yarattı.

Independentın haberine göre Donald Trump takipçilerine bir salonda yaptığı konuşmada yine rakibi Ted Cruza çattı.

ÖNCE SÖYLEDİ, SONRA TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Anketlerde çıkan sonuçların tersine ön seçimde Ted Cruza geçilen Trump, salondaki bir kadını işaret ederek, "O Ted Cruza Tam bir A.cık dedi" ifadelerini kullanması salonda bulunanları şoka uğrattı.

Habere göre aslında Trump şaka yaparak suçu kadının üzerine attı ve Ted Cruza böyle seslenmeyi tercih etti. Salondan gelen uğultunun ardından Trump, böyle şeyler söylenmemesi gerektiğini belirterek bu sözleri kınadığını aktardı.

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