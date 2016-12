ABD Dışişleri Bakanlığı: PYD Konusunda Fikrimiz Değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "PYD politikamızda herhangi bir değişiklik yok. Fakat PKKyı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz ve Türkiye halkına karşı gerçekleştirdikleri terör saldırılarını sonlandırmalarını umuyoruz" dedi.



PYD POLİTİKALARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK



Sözcü Kirby, "PYDyi hala bir terör örgütü olarak değerlendirmiyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Doğru. Bu konudaki politikamızda herhangi bir değişiklik yok. Fakat PKKyı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz ve Türkiye halkına karşı gerçekleştirdikleri terör saldırılarını sonlandırmalarını umuyoruz" diye konuştu.



ABDnin Ankara Büyükelçisi John Bassın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını doğrulayan Kirby, görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

YABANCI SAVAŞAÇILAR RUSYAYA GİDEBİLİR

Kirby, günlük basın toplantısında, Suriyede sivillerin Rus saldırıları sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusyanın askeri müdahalelerinin Suriyede gerginliği artırdığını ve siyasal çözüm arayışlarını zora soktuğunu belirten Kirby, bu müdahaleler sonucunda daha fazla yabancı savaşçının bölgeye geldiğini ve hatta yabancı savaşçıların Rus topraklarına gidebileceğini söyledi. Kirby, "Eminim ki bu kendi çıkarlarına hizmet etmez" şeklinde konuştu.



Rusyanın Suriyedeki askeri müdahaleleri sonucunda on binlerce Suriyeli sivilin evlerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye sınırlarına gelmesinde Rusyanın sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Kirby, "Eğer Rusya muhalif grupları, sivilleri ve sivil bölgeleri bombalamasa her şey daha az kötü olacak" ifadesini kullandı.



GÜVENLİ BÖLGE GÜNDEMİ YOK



On binlerce sivilin Türkiye sınırında olduğu ve daha fazlasının da bölgeye gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapan Kirby, "Suriyenin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine, bu konunun koalisyon ülkeleri arasında sık sık gündeme geldiğini ve ileride de geleceğini kaydetti.



Kirby, "Bu konuda şu anda herhangi bir karar yok ve liderler ve Pentagon komutanlarının işaret ettiği gibi, bu plan gerçekleşmeden halledilmesi gereken bazı hususlar var. Fakat şu anda böyle bir karar alınmış değil" değerlendirmesinde bulundu.



GÜVENLİ BÖLGENİN RİSKLERİ VAR

Suriyenin kuzeyinde güvenli bölge tartışmalarının tamamen rafa kaldırılmadığını ve gerekirse ABDnin bu bölgenin oluşumunu sağlayabileceğini ifade eden Kirby, "Kesinlikle yapabilir fakat bir bedeli var. Sadece paradan bahsetmiyorum, riskleri var ve biz bunun etkili ve kalıcı bir çözüm olduğunu düşünmüyoruz" dedi.