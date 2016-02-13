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ABD, Türkiye’nin YPG’yi Bombalamayı Durdurmasını İstedi

ABD, TÜRKİYE’NİN YPG’Yİ BOMBALAMAYI DURDURMASINI İSTEDİ - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Suriye Rejimine ve Kürt güçlerine yönelik bombardımanı durdurmasını istedi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

13 Şubat 2016 Cumartesi 16:12
ABD, Türkiye’nin YPG’yi Bombalamayı Durdurmasını İstedi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirbyden Türk güçlerinin obüslerle YPG mevzilerini vurmasının ardından açıklama geldi. AFP haber ajansının aktardığına göre ABD, Türkiyenin Suriye Rejimine ve Kürt güçlerine yönelik bombardımanı durdurmasını istedi.

Kirby açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Halepin kuzeyindeki durumdan endişeliyiz ve tüm taraflarda yükselen tansiyonu düşürmek için çalışıyoruz.

"IŞİDE ODAKLANIN"

Reuters haber ajansı da ABDnin Türkiye ve Suriyedeki Kürtleri geri adım atması ve ortak tehdit olan IŞİDe odaklanması konusunda uyardığını aktardı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yapılan top atışlarının angajman kuralları ihlali sonucu olduğunu söylemişti.

Anahtar Kelimeler: Tablo Bombalamayı Durdurmasını

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