Abdullah Gül, Arınç’ın Evinde Görüşme Yapacak

Cumhurbaşkanlığı Sarayında dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 3 saat süren sürpriz bir yemekte biraraya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şu dakikalarda sürpriz bir adrese daha gidecek.

ARINÇIN EVİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Gül, Ankara Beştepede bir sitede oturan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınçı evinde ziyaret edecek.

ESKİ AK PARTİLİ BAKANLAR DA ORADA OLACAK

Arınçın evindeki akşam yemeğine Abdullah Gülün yanı sıra bazı eski AK Partili bakan ve yöneticiler Hüseyin Çelik, Nihat Ergün ile Sadullah Erginin de katılması bekleniyor.

İLK GELEN ARINÇ OLDU

Arınç, az önce evine giriş yaptı. Abdullah Gül ve diğer konukların da birazdan gelmesi bekleniyor. Gazetecilerin siteye girişine izin verilmiyor.

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