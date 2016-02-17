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Alaattin Çakıcı’nın Annesi Vefat Etti

ALAATTİN ÇAKICI’NIN ANNESİ VEFAT ETTİ - Koah ve böbrek hastası olduğu öğrenilen ve 25 gündür yoğun bakımda tutulan Alaattin Çakıcı’nın annesi Şakire Çakıcı 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 06:35
Alaattin Çakıcı’nın Annesi Vefat Etti

Alaattin Çakıcının annesi Şakire Çakıcı(88), İstanbulda hayatını kaybetti. Şakire Çakıcı için yarın Levent Camiinde düzenlenecek cenaze törenine Alaattin Çakıcının da özel izinle katılacağı öğrenildi.

25 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

İstanbulda özel bir hastanede tedavi gören Alaattin Çakıcının annesi Şakire Çakıcı, hayatını kaybetti. Koah ve böbrek hastası olduğu öğrenilen ve 25 gündür yoğun bakımda tutulan Çakıcı, gece 03.10da hayata gözlerini yumdu.

ÇAKICI TÖRENE KATILACAK

Şakire Çakıcının cenazesinin yarın ikindi namazı ardından Levent Camiinden kaldırılacağı öğrenildi. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Alaattin Çakıcının cenaze için izin aldığı ve törene katılacağı öğrenildi.

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