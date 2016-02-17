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Altınlarla Kaçmaya Çalışan Suriyeli Gelin Otobüste Yakalandı

ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN SURİYELİ GELİN OTOBÜSTE YAKALANDI - Kayseri’de 48 yaşındaki H.A. ile evlenen Suriyeli kadın, “Tuvalete gideceğim“ diyerek altınlarla ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ’kaçak gelin’i otobüste yakaladı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 11:01
Altınlarla Kaçmaya Çalışan Suriyeli Gelin Otobüste Yakalandı

Kayseride evlendiği adama altın aldırdıktan sonra tuvalete gideceğim diyerek ortadan kaybolan Suriyeli kadın, İstanbula gitmek için bindiği otobüste yakalandı.

"TUVALETE GİDECEĞİM" DEYİP ORTADAN KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesinde oturan 48 yaşındaki H.A. ile Suriyeli 56 yaşındaki A.J.nin evlendikleri öğrenildi. Çiftin Kayseri merkezinde kuyumcuların bulunduğu Kazancılar çarşısından altın ve giysi aldıktan sonra, Suriyeli A.J.nin Tuvalete gideceğim diyerek altın ve paralarla ortadan kaybolduğu bildirildi.


BİNDİĞİ OTOBÜSTE YAKALANDI

Dolandırıldığını anlayan H.A.nın polis ekiplerine haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri tarafından Suriyeli A.J. İstanbula gitmek için bindiği otobüste yakalandı. A.J.nin yapılan üst aramasında 3 adet burma bilezik, bir adet telefon, 8 bin TL ve 40 Euro ele geçirildiği bildirildi.

 Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu A.J., sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.


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