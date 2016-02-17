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Ankara’yı Kana Bulayan Teröristle İlgili İlk İddia: Suriyeli Salih Nacar

ANKARA’YI KANA BULAYAN TERÖRİSTLE İLGİLİ İLK İDDİA: SURİYELİ SALİH NACAR - Ankara’da 28 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyen teröristin Suriye uyruklu Salih Necar olduğu iddia edildi. SonDakika.com 18 Şubat 2016 Perşembe

17 Şubat 2016 Çarşamba 17:38
Ankara’yı Kana Bulayan Teröristle İlgili İlk İddia: Suriyeli Salih Nacar

Ankarada 28 kişinin hayatını mâl olan patlamayı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu, Salih Necar olduğu belirlendi. Bombalı aracı kullanan ve servis araçlarının üzerine sürerek patlatan terörist, olay yerinde öldü.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞE ULAŞILDI

Emniyet olay yeri inceleme uzmanları patlamada ölen teröristin vücut parçalarından ve parmak izinden kimliğine ulaştı. Suriyeli mültecilerle birlikte Türkiyeye girdiği sanılan teröristin yurda geldiği dönemde parmak izinin alındığı bildirildi. Polis de bu kayıttan kimliğe ulaştı.

Kaynak: Sözcü







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