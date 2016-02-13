Anne Bebek Kamerasıyla Evindeki Hayaletleri Görüntüledi

Avustralyada evinde gariplikler olduğunu ve çocuk odasına yerleştirdiği kamerayla odadaki hayaletleri kaydettiğini söyleyen bir anne, ülkede tartışma konusu oldu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKTEN SONRA İNANDI

Yatesin Facebook hesabında paylaştığı videoda küçük kızı Rubynin beşiğinin üzerinde ve etrafında havada süzülen küre gördüğünü söyledi. Anne Yates, havada süzülen küreye benzer bu cisimleri görene kadar hayaletlere inanmadığını belirtti. Küçük kızı ve kendisinden başka hiç kimsenin olmadığı esnada odanın kapısının kapandığını da açıklamalarına ekleyen kadın, "Korkudan ödü kopmuş bir anne" yorumu paylaştı.

"YETİŞKİN HAYALET NAZİK BİRİNE BENZİYORDU"

Yates yorumlarda; "Rubyden büyük, oturabilen ve ayakta durabilen bir bebek gördüm. Hayalet bebeğe eşlik eden bir de yetişkin hayalet vardı. Hayaletleri hiçbir zaman kötü ruhlar olarak değerlendirmedim. Yetişkin olan hayalet, dikkatle izleyen, nazik birine benziyordu" satırlarını yazdı.

VİDEOLARI 2,5 MİLYON KEZ İZLENDİ

Yorumcuların kimileri yaşlı bir kadının yüzünü gördüğünü iddia etti diğer bir kısmı da daha genç bir kadın yüzü gördüklerini belirttiler.