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Annesinin İmam Nikahlı Eşini Öldüren Zanlı: Namusumu Temizledim

ANNESİNİN İMAM NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI: NAMUSUMU TEMİZLEDİM - Bursa’da annesinin imam nikahlı kocası 51 yaşındaki Hamza Deniz’i 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Savaş Tomurkan, “Pişman değilim, namusumu temizledim“ dedi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

09 Şubat 2016 Salı 23:50
Annesinin İmam Nikahlı Eşini Öldüren Zanlı: Namusumu Temizledim

Evinde dün gece 10 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunan 51 yaşındaki Hamza Denizin cinayet zanlısı Savaş Tomurkan, Bursaya getirildi.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Osmangazi ilçesinde oturan Hayriye Tomurkan dün akşam Yeni Karaman Mahallesi Özgen Sokaktaki evine geldiğinde, oturma odasında kan izleri gördü. Daha sonra yatak odasına giren Hayriye Tomurkan, birlikte yaşadığı Hamza Denizin cansız bedeni ile karşılaştı.

CİNAYETİ OĞLU İŞLEMİŞ

Yapılan inceleme sonucu cinayeti Hayriye Tomurkanın ilk evliliğinden dünyaya getirdiği 22 yaşındaki oğlu Savaş Tomurkanın işlediği belirlendi.

CİNAYET SONRASI SOMAYA KAÇTI

Hamza Denizi öldürdükten sonra Manisanın Soma ilçesine kaçtığı öğrenilen 22 yaşındaki Savaş Tomurkan, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile ortak Manisada düzenlediği operasyonda evinde yakalandı.

EKİPLER TARAFINDAN BURSAYA GETİRİLDİ

Savaş Tomurkan, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği Ekiplerine teslim edildikten sonra Bursaya getirildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Zanlı emniyet binasına girerken gazetecilerin, Neden yaptın? Pişman mısın? sorularına, "Pişman değilim, namusumu temizledim" diye cevap verdi. Savaş Tomurkan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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