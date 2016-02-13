Bakan Açıkladı: Suudi Arabistan İncirlik’e Uçak Gönderecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyede Rusya bombardımanının durmasına yönelik en üst düzeyde çağrıların yapıldığı Uluslararası Suriyeye Destek Grubu toplantısı ve Avrupanın sığınmacı krizine çözüm arayışları, Suriyedeki savaş ve Avrupanın güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü Güvenlik Konferansına katıldığı Münihte gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yenişafakta yer alan habere göre; Suriye ve IŞİD ile mücadele konusunda Türkiye ve Suudi Arabistanın başından beri kara operasyonundan yana olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Tüm koalisyon toplantılarında biz DAEŞle mücadele edeceksek böyle kapsamlı bir strateji, sonuç odaklı strateji olması lazım diyoruz dedi.

KARA OPERASYONU LAZIM

Kara operasyonu da olması lazım diyen Çavuşoğlu, Böyle bir strateji olursa Türkiye ve Suudi Arabistan biz hepimiz kara operasyonuna girebiliriz dedik. Millet diyor ya DAEŞ ile mücadelede Türkiye isteksiz diye. Ama en somut önerileri de Türkiye yapıyor. Suudi Arabistan şimdi Türkiyeye uçak da gönderiyor, İncirlike. Geldiler, keşif çalışması da yaptılar üslerde. Şu an kaç uçak gelecek, sayısı belli değil. Gerekirse asker de gönderebilirim dedi. Bu Suudi Arabistanın Suriyedeki terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi ifadelerini kullandı.

"ASKER DE GÖNDERECEK"

Buradaki terör örgütlerinin arkasına sığınmak yerine 65 ülkenin havadan karadan IŞİD terör örgütünü temizlemesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Böyle olursa Rusyanın DAEŞ mi Esad mı gibi Daha iyi şeytanı seçin deme durumuna da gelinmez diye konuştu. Çavuşoğlu, Suudi Arabistan askerleri Türkiye sınırından Suriyeye girer mi? sorusuna ise Bu bir temenni, planlanmış bir şey değil. Suudi Arabistan uçak gönderiyor, gerektiği zaman kara operasyonu için asker de gönderebilirim diyor cevabını verdi.

"CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ VAR"

Suudi Arabistan ile askeri ve savunma sanayi alanında çok ciddi işbirliği olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suriyede aynı düşünüyoruz. Suudi Arabistanın teklif ettiği teröre karşı koalisyonun, teröre karşı askeri birliğin güç oluşturma inisiyatifine destek verdik. Bunun içinde istihbarat olacak, asker olacak, diğer unsurlar olacak. Katarla da ilişkilerimiz keza bu seviyede. Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısırdan dolayı ilişkilerimizde bir soğuma olmuştu. Şimdi onunla da ilişkilerimizi iyiye getirmek konusunda karşılıklı adımlarımız devam ediyor. Resmi bir davet de geldi. Abu Dabiye gideceğim önümüzdeki süreçte. Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi iyi tutmamız bölgenin faydasına. Bu işbirliği, bölgenin güvenliği ve istikrarı için önemli dedi.

"ABDNİN KARAR VERMESİ LAZIM"

PYDnin bir terör örgütü olduğunu başından beri Amerikaya söylüyoruz diyen Çavuşoğlu, DAEŞ ile mücadelede bir terör örgütünü ortak gibi görmek büyük bir yanılgı. Son günlerde PYD, Rusların da desteğiyle muhalefete saldırıyor. Tabiki bizim de doğal olarak bu soruyu sormaya hakkımız var: Tercihini yap. Ortağın kim? Terör örgütüyle mi yola devam edeceksin Türkiye ile mi? Artık Amerikanın bir karar vermesi lazım, Terör örgütleriyle birlikte olmak suya düşen yılana sarılır derler ya onun da ötesinde. Hatta kırmızı başlıklı kız masalındaki kurttan daha beter bir durummuş. Terör örgütleriyle birlikte yatağa girmek, onlarla birlikte olmak bu iki durumdan da daha kötü bir durummuş diye konuştu.

"EN GÜÇLÜ İTİRAZI TÜRKİYE YAPIYOR"

Çavuşoğlu, Suriyede bugüne kadar arazideki boşluğu Rusya doldurdu. Rusyaya karşı da hiç kimsenin sesi çıktığı yok. En güçlü itirazı Türkiye yapıyor, diğerleri cılız. Rusya havadan saldırılara devam ediyo. Rusya yüzde 12 DEAŞa, yüzde 88 muhaliflere saldırıyor. Rusya muhalefeti bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyor. Biz ne istiyoruz: siyasi çözüm. Bunun için ateşkes, Rus saldırılarının durması, kuşatmaların kalkması, insani yardımların ulaştırılması lazım. Kuşatma altındaki insanları açlıktan ölüme terk ediyorlar. Bu insani değil. Bu bir suç. Şu andaki tablo, Esed rejimine hizmet ediyor. Amerika ile Rusyanın farklı tutumları da var, aynı tutumları da var. DEAŞ konusunda farklı oldukları ortaya çıktı şimdi. Amerikanın Rusyadan beklentisi bu değildi. Rusyanın amacı belli: Esed. Amerikanın amacının bu olmadığını biliyoruz. Asıl soru şu: Rusyayı kim durduracak? BM mi durduracak, NATO mu durduracak, Amerika mı ikna edecek? dedi.