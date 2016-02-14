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Bakan Ala’nın Açıklamasından Sonra Nusaybin’den Göç Başladı

BAKAN ALA’NIN AÇIKLAMASINDAN SONRA NUSAYBİN’DEN GÖÇ BAŞLADI - İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, “İdil dışında Nusaybin var, bir takım yerlerde böyle barikat, çukurlar var ve bunlar kaldırılacak“ açıklamaları üzerine sokağa çıkma yasağı uygulanacağı endişesiyle halk Nusaybin’den kaçıyor. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 04:03
Bakan Ala’nın Açıklamasından Sonra Nusaybin’den Göç Başladı
İçişleri Bakanı Efkan Alanın, "İdil dışında Nusaybin var, bir takım yerlerde böyle barikat, çukurlar var ve bunlar kaldırılacak" açıklamaları üzerine sokağa çıkma yasağı uygulanacağı endişesiyle halk Nusaybinden kaçıyor. Sokağa çıkma yasağının 6 kez uygulandığı Nusaybin İlçesinde, İçişleri Bakanı Efkan Alanın birkaç gün önce yaptığı açıklamadaki, "Cizrede sona gelmek üzereyiz, Surda ise biraz daha devam ediyor. İdil dışında Nusaybin var, bir takım yerlerde böyle barikat, çukurlar var ve bunlar kaldırılacak" sözleri yeniden sokağa çıkma yasağı konulacağı şeklinde değerlendirildi. Başlatılacak olası operasyon öncesi, özellikle PKKlıların hendek kazıp barikat kurduğu mahallelerden her gün yaklaşık 100 aile ayrılıyor. Nusaybinliler, olası sokağa çıkma yasağının Cizredeki gibi uzun sürebileceği ve can güvenliği endişesinden dolayı ilçede, barikatların olmadığı mahalle ve köylerdeki akrabalarının evlerine sığınıyor. Köylerde akraba ve yakını olmayanlar da çevre il ve ilçelere taşınmak zorunda kalıyor. Göç nedeniyle ilçe otobüs terminalinde de yoğunluk görülüyor. İlçe sakinlerinin alabildikleri ve yanında taşıyabilecekleri ev eşyaları ile ilçeden göç ettikleri gözleniyor. - Mardin
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