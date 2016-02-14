Bakan Ala’nın Açıklamasından Sonra Nusaybin’den Göç Başladı

İçişleri Bakanı Efkan Alanın, "İdil dışında Nusaybin
var, bir takım yerlerde böyle barikat, çukurlar var ve bunlar kaldırılacak" açıklamaları üzerine sokağa çıkma yasağı uygulanacağı endişesiyle halk Nusaybin
den kaçıyor.
Sokağa çıkma yasağının 6 kez uygulandığı Nusaybin
İlçesinde, İçişleri Bakanı Efkan Alanın birkaç gün önce yaptığı açıklamadaki, "Cizrede sona gelmek üzereyiz, Surda ise biraz daha devam ediyor. İdil dışında Nusaybin
var, bir takım yerlerde böyle barikat, çukurlar var ve bunlar kaldırılacak" sözleri yeniden sokağa çıkma yasağı konulacağı şeklinde değerlendirildi. Başlatılacak olası operasyon öncesi, özellikle PKKlıların hendek kazıp barikat kurduğu mahallelerden her gün yaklaşık 100 aile ayrılıyor.
Nusaybinliler, olası sokağa çıkma yasağının Cizre
deki gibi uzun sürebileceği ve can güvenliği endişesinden dolayı ilçede, barikatların olmadığı mahalle ve köylerdeki akrabalarının evlerine sığınıyor. Köylerde akraba ve yakını olmayanlar da çevre il ve ilçelere taşınmak zorunda kalıyor.
Göç nedeniyle ilçe otobüs terminalinde de yoğunluk görülüyor. İlçe sakinlerinin alabildikleri ve yanında taşıyabilecekleri ev eşyaları ile ilçeden göç ettikleri gözleniyor. - Mardin
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