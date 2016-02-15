Baykal: Bombalamayı Doğru Buluyorum

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türkte Ahmet Hakanın canlı yayın konuğu oldu. Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Baykal, terör örgütü YPG/PYDye karşı düzenlenen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BOMBALAMAYI DOĞRU BULUYORUM

Baykal, Azez-Halep hattını açık tutmak için bombalanmasını doğru buluyorum dedi. Deniz Baykalın konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

Azez Halep hattını açık tutmak için Türkiyenin bombalama hakkı vardır. Bu hattı açık tutmak için bombalanmasını doğru buluyorum. Şu anlık bu bombalamaların etkili olduğu anlaşılıyor.

SÜNNİ KENTİ OLAN HALEP, ESADIN HİMAYESİNE BIRAKILAMAZ

Öte yandan, Halepin Şii kuşatması altında olduğunu söyleyen Baykal, Sünni kenti olan Halepin Esadın himayesine verilmemesi gerektiğini söyledi. Baykal, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Halep Sünni İslam kentidir. Bu kenti Rusyanın, Esadın himayesine teslim etmek üzerine bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım.

OLAY HALEP OLAYIDIR, OLAY Şİİ KUŞATMASIDIR

Niye göçüyor insanlar? Orada Halepte bir katliam var. Tarihi kimliği değiştirecek süreç yaşanırken durun, bekleyin veya izleyin demek doğru olmuyor. O hattın açık olması Halepten bir göç dalgasının yönelmemesi açısından çok önemli. Olay PYD olayı değil, Halep olayıdır. Olay Şii kuşatmasıdır.