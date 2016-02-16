Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Baykal, TBMM Genel Kurul Salonu’nda Yalnız Başına Oturdu

BAYKAL, TBMM GENEL KURUL SALONU’NDA YALNIZ BAŞINA OTURDU - Yaptığı açıklamada partisinin yönetimini eleştiren CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal, TBMM Genel Kurul Salonu’nda tek başına oturdu ve CHP’li vekillerle de konuşmadı. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 12:09
Baykal, TBMM Genel Kurul Salonu’nda Yalnız Başına Oturdu

78 yaşındaki CHPnin eski genel başkanlarından Deniz Baykalın TBMM Genel Kurul Salonunda tek başına oturması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLUNUN KONUŞTUĞU GRUP TOPLANTISINA KATILMADI

Yaptığı açıklamada partisinin yönetimini eleştiren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun konuştuğu grup toplantısına katılmadı.

Baykal ilerleyen saatlerde TBMM Genel Kuruluna geldi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriyenin kuzeyindeki YPG mevzilerine yönelik top atışlarıyla ilgili TBMM Genel Kuruluna bilgi verirken, Deniz Baykal, bir süre genel kurul salonunda oturdu.

TEK BAŞINA OTURDU

Baykalın bu süre zarfında yalnız oturdu.

CHPLİ MİLLETVEKİLLERİYLE KONUŞMADI

Ayrıca Baykal, CHPli vekillerle konuşmadığı görüldü.

Kaynak: Hürriyet.



Anahtar Kelimeler: Samimiyet TBMM Kurul Salonunda Oturdu haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv