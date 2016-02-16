Baykal, TBMM Genel Kurul Salonu’nda Yalnız Başına Oturdu

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78 yaşındaki CHPnin eski genel başkanlarından Deniz Baykalın TBMM Genel Kurul Salonunda tek başına oturması dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLUNUN KONUŞTUĞU GRUP TOPLANTISINA KATILMADI
Yaptığı açıklamada partisinin yönetimini eleştiren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun konuştuğu grup toplantısına katılmadı.
Baykal ilerleyen saatlerde TBMM Genel Kuruluna geldi.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriyenin kuzeyindeki YPG mevzilerine yönelik top atışlarıyla ilgili TBMM Genel Kuruluna bilgi verirken, Deniz Baykal, bir süre genel kurul salonunda oturdu.
TEK BAŞINA OTURDU
Baykalın bu süre zarfında yalnız oturdu.
CHPLİ MİLLETVEKİLLERİYLE KONUŞMADI
Ayrıca Baykal, CHPli vekillerle konuşmadığı görüldü.
Kaynak: Hürriyet.
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