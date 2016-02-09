Beştepe’de Sürpriz Güvenlik Zirvesi

Beştepedeki Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapılacak. Zirve, 16.30da başlayacak.
Ayrıntılar gelecek...
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