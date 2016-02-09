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Beştepe’de Sürpriz Güvenlik Zirvesi

BEŞTEPE’DE SÜRPRİZ GÜVENLİK ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de güvenlik toplantısı yapılacak. Güvenlik toplantısı saat 16:30’da başlayacak. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 07:33
Beştepe’de Sürpriz Güvenlik Zirvesi

Beştepedeki Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapılacak. Zirve, 16.30da başlayacak.

Ayrıntılar gelecek...

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