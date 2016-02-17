Bilal Erdoğan’a İtalya’da ’Kara Para’ Soruşturması Başlatıldı

İtalyanın Bologna şehrinde yaşamını sürdüren Bilal Erdoğan hakkında geçen aralık ayında ortaya çıkan kara para soruşturması dilekçesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalya medyasında yankılanan haberlere göre Bologna Savcılığı, dilekçeyi kabul ederek soruşturmayı başlatma kararı aldı.

İTALYA MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Bolognadaki Johns Hopkins Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Necmettin Bilal Erdoğan hakkında, Fransada yaşayan Hakan Uzanın girişimleri sonucu oluşturulan kara para aklamaya dair dilekçenin kabul edildiği haberi, İtalya medyasında geniş yer buldu.

SAVCI, HAKAN UZANIN VERDİĞİ DİLEKÇEYİ KABUL ETTİ

Akşam saatlerinde medyaya yansıyan haberlerde Bologna Savcısı Manuela Cavallonun, Uzanın Floransadaki avukatı Massimiliano Annetta aracılığıyla verilen dilekçeyi kabul ederek soruşturmayı başlattığı belirtildi. Hakan Uzanın şikayet dilekçesinin uzun bir incelemenin ardından ciddi kabul edilerek işleme alındığı dile getirildi.