Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Bilal Erdoğan’a İtalya’da ’Kara Para’ Soruşturması Başlatıldı

BİLAL ERDOĞAN’A İTALYA’DA ’KARA PARA’ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI - İtalya’da Bilal Erdoğan hakkında, Hakan Uzan’ın girişimleri sonucu oluşturulan kara para aklamaya dair dilekçe savcı tarafından kabul edildi ve soruşturma başlatıldı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 09:52
Bilal Erdoğan’a İtalya’da ’Kara Para’ Soruşturması Başlatıldı

İtalyanın Bologna şehrinde yaşamını sürdüren Bilal Erdoğan hakkında geçen aralık ayında ortaya çıkan kara para soruşturması dilekçesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalya medyasında yankılanan haberlere göre Bologna Savcılığı, dilekçeyi kabul ederek soruşturmayı başlatma kararı aldı.

İTALYA MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Bolognadaki Johns Hopkins Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Necmettin Bilal Erdoğan hakkında, Fransada yaşayan Hakan Uzanın girişimleri sonucu oluşturulan kara para aklamaya dair dilekçenin kabul edildiği haberi, İtalya medyasında geniş yer buldu.

SAVCI, HAKAN UZANIN VERDİĞİ DİLEKÇEYİ KABUL ETTİ

Akşam saatlerinde medyaya yansıyan haberlerde Bologna Savcısı Manuela Cavallonun, Uzanın Floransadaki avukatı Massimiliano Annetta aracılığıyla verilen dilekçeyi kabul ederek soruşturmayı başlattığı belirtildi. Hakan Uzanın şikayet dilekçesinin uzun bir incelemenin ardından ciddi kabul edilerek işleme alındığı dile getirildi.

Anahtar Kelimeler: Aştı! haberler haberi haberleri HABER HABERLER Soruşturması

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv