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BM Güvenlik Konseyi: Türkiye, Suriye’ye Yönelik Top Atışlarına Son Vermeli

BM GÜVENLİK KONSEYİ: TÜRKİYE, SURİYE’YE YÖNELİK TOP ATIŞLARINA SON VERMELİ - BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı, konseyin Türkiye’nin Suriye topraklarında bulunan YPG’ye yönelik top ateşinin durdurulması yönünde ortak görüşe vardığını belirtti SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 14:20
BM Güvenlik Konseyi: Türkiye, Suriye’ye Yönelik Top Atışlarına Son Vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusyanın isteği üzerine bugün yapılan oturumda, Türkiyenin PKKnın Suriyedeki kolu PYDnin askeri kanadı YPGye karşı başlattığı top atışı konusunu gündeme aldı. BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Rafael Ramirez, konseyin Türkiyenin Suriye topraklarında bulunan YPGye yönelik top ateşinin durdurulması yönünde ortak görüşe vardıklarını belirtti.

"SURİYEYE YÖNELİK TOP ATIŞLARINA SON VERMELİ"

Konsey üyeleri, Türkiyenin, Suriyeye yönelik top atışına son vermesi, devamından endişe duyulduğu konusunda ortak görüşe vardı. Toplantıdan sonra sözlü bir açıklama yapan BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Rafael Ramirez, konseyin Türkiyenin Suriye topraklarında bulunan YPGye yönelik top ateşinin durdurulması yönünde ortak görüşe vardıklarını belirtti.

"SURİYE REJİMİ YARIN TEST EDİLECEK"

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejiminin, ülkedeki tüm Suriyelilere insani yardım ulaştırılması için BMye izin vermesi gerektiğini ve bu sorumluluğu yerine getirip getirmediğini yarın test edeceklerini belirtti.

BMden yapılan yazılı açıklamaya göre, de Mistura, Suriyenin başkenti Şamda Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile abluka altındaki tüm bölgelere insani yardım ulaştırılması konusunu ele aldıktan sonra basına görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

De Mistura, " Suriye rejiminin, her nerede olursa olsun tüm Suriyelilere BMnin insani yardımlarını ulaştırmasına izin verme görevi olduğu net. Yarın bunu test edeceğiz ve bu konu hakkında daha fazla konuşma fırsatı oluşacak" ifadesini kullandı.

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