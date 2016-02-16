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“Canlı Bomba Olabilir“ Denilen DHKP-C’li Yakalandı

“CANLI BOMBA OLABİLİR“ DENİLEN DHKP-C’Lİ YAKALANDI - DHKP-C üyesi olan ve canlı bomba olma ihtimaliyle aranan Dilek Kaya, sabaha karşı Şanlıurfa’da yakalandı. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 02:53
“Canlı Bomba Olabilir“ Denilen DHKP-C’li Yakalandı

İstanbul Sultanahmetteki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine düzenlenen intihar saldırısında da adı gündeme gelen ve polis tarafından canlı bomba olma ihtimaliyle aranan Dilek Kaya, sabaha karşı Şanlıurfa kent merkezinde ankesörlü telefon kulübesinde polisin dikkatini çekti.

CANLI BOMBA OLDUĞU ŞÜPHESİYLE ARANIYORDU

Şüpheli davranışları üzerine polisin kimliğini kontrol etmek istediği kadın, zorluk çıkardı. Ancak, yapılan kimlik kontrolünde DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu ve canlı bomba olma şüphesiyle arandığı saptanınca gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Dilek Kayanın sorgulanmasına başlanırken, çantasında hafıza kartları ile dokümanlar da incelemeye alındı.

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