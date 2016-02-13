Çavuşoğlu’ndan Suriye’ye Operasyon Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudiler ile birlikte Suriyeye kara operasyonu yapılacağı iddialarıyla ilgili "Kara operasyonu konusunda alınmış bir karar yok" dedi.
Yorum yazmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Yorum yazarken lütfen aşağıda yazılan uyarıları göz önünde bulundurunuz!
@name x
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!