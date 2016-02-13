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Çavuşoğlu’ndan Suriye’ye Operasyon Açıklaması

ÇAVUŞOĞLU’NDAN SURİYE’YE OPERASYON AÇIKLAMASI - Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye kara harekatı ile ilgili bir kararın olmadığını söyledi. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 09:17
Çavuşoğlu’ndan Suriye’ye Operasyon Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudiler ile birlikte Suriyeye kara operasyonu yapılacağı iddialarıyla ilgili "Kara operasyonu konusunda alınmış bir karar yok" dedi.

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