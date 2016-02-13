Cerablus Sınırı ’Ateş Hattı’na Dönüyor, Füze Rampaları Mevzide

Suriye sınırında yaşanan gelişmelerden dolayı sınır hattındaki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılıyor. Geçtiğimiz günlerde IŞİDin taciz ateşlerine maruz kalan ve havan mermisinin düştüğü Gaziantepin Karkamış ilçesinde de tedirgin bekleyiş sürüyor. Türkyurdu Hudut Karakolunda füze rampaları sınırdaki olağanüstü hallere karşı konumlandırıldı. Sınırdaki bir ilkokulda güvenlik amacıyla boşaltılırken, öğrencilerin ilçe merkezindeki başka bir okula geçmeleri sağlandı. Son zamanlarda yaşanan saldırılardan dolayı mayın temizleme ve beton blok örme işlemleri de askıya alınmış durumda.

TÜRKİYENİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Suriyenin Halep şehrine bağlı Cerablus ilçesi uzun zamandır terör örgütü IŞİDin elinde bulunuyor. Türkiyenin kırmızı çizgisi olarak nitelendirilen bölgede yer alan Cerablusun doğusunda da bir başka terör örgütü PYD yer alıyor. İki örgüt arasında zaman zaman yaşanan çatışmalar halkı tedirgin ederken, sınırdaki mayın temizleme ve beton blok örme işlemleri karşısında da Türk askeri son günlerde IŞİDin taciz ateşlerine maruz kaldı. Sınırın karşı tarafından ateşlenen havan mermileri geçtiğimiz hafta ilçe merkezine düşerek yürekleri ağızlara getirdi.



YPG VE IŞİD DAHA SICAK BİR SAVAŞA GİREBİLİR

Sınırın Suriye tarafında bulunan Mumbuç Kasabası ve Çobanbey bölgesine Rus uçaklarının saldırması sonrası göçlerin yaşandığı Cerablusta, büyük bir çatışmanın yaşanacağı yerel kaynaklar tarafından iddia ediliyor. Deyr Hafer köyünü ele geçirmeye çalışan YPGnin ise IŞİDin Rakka ile bağlantısını kesme planları bulunuyor.



TÜRKİYE SINIRINDA GÜVENLİK ALARMI EN ÜST DÜZEYDE

Sınırın Türkiye tarafında da yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda taciz ateşlerine neden olan sınırdaki mayın temizleme ve beton blok işlemleri bir süredir gerçekleştirilmiyor. Bununla birlikte sınırda yer alan bir ilkokul ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Öğrenciler de ilçe merkezindeki başka bir okula alındı.



FÜZE RAMPALARI SINIRA KONUŞLANDIRILDI

İlçede bulunan hudut karakolları da sınırda yaşanabilecek saldırılara karşı önlem alıyor. Füze rampaları sınıra hakim bir mevkide konuşlandırılırken, özel güvenlik bölgesi uygulamasına ise devam ediliyor.